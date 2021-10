Influencer é criticada após fazer ensaio ao lado do caixão aberto do pai

Na terça-feira (26), a influencer Jayne Rivera foi duramente criticada nas redes sociais após fazer um ensaio fotográfico no velório do seu pai. A repercussão na internet foi tanta que a moradora da Flórida, Estados Unidos, acabou desativando seu perfil no Instagram. As informações são do Hugo Gloss.

A mulher somava mais de 300 mil seguidores no Tik Tok e fez uma série de poses dando 'close' e até mesmo um gesto de oração com as mãos ao lado do caixão aberto. "Borboleta, voe para longe. Descanse em paz, papi, você era meu melhor amigo. Uma vida bem vivida", escreveu ela na legenda do post no Instagram. Ela chegou a usar a hashtag #dadless (sem pai, em tradução livre). Veja a imagem:

(Reprodução / Instagram)

Os internautas não perdoaram a influenciadora e afirmaram que aquilo era nojento. "Cultura do narcisismo", disse uma. "Estou tentando ser uma pessoa menos crítica. Mas há limites. Isso... Isso eu julgo", escreveu outra. Depois de tudo, os seguidores de Jayne pediram para que ela deletasse a publicação e se desculpasse pelo post. Porém, ela desativou o perfil e ainda não retornou para as redes sociais.