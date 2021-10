Modelo famosa compartilha cliques em Paris e internautas apontam montagem

A modelo Jess Hut tem virado piada na internet depois de compartilhar vários cliques durante uma viagem para Paris. Segundo seus seguidores, a inglesa teria editado as fotos em frente a Torre Eiffel e, inclusive, uma série de detalhes estranhos sugeriram que os registros eram montagens. As informações são do Hugo Gloss.

Entre os detalhes citados, os internautas notaram que o corpo da modelo parecia 'anormalmente' nítido, além da ausência de sombras, uma suposta margem branca ao redor do seu corpo e pés desproporcionais. O seu comportamento 'calmo' também foi citado por eles, que afirmaram que, por estar no meio da rua, corria o risco de ser atropelada.

Com mais de 1,5 milhão de seguidores, a influenciadora ostentou vários looks ousados com brilhos e transparência na frente do ponto turístico, confira:

"O photoshop nisso é piada", escreveu um. "Ninguém percebeu que isso na verdade é uma tela verde?", perguntou outro. "Ela literalmente não tem nenhuma sombra ao redor dela", disparou um terceiro.

Procurada, a modelo afirmou que as fotos são reais e não foram 'photoshopadas. "Eu estava realmente lá. Tenho até um vídeo no Instagram de mim em frente à Torre Eiffel", disse ela.