Criminosos roubam carro funerário a caminho de velório e deixam corpo em estrada

Um carro funerário que transportava um corpo em um caixão, para a realização de um velório, foi roubado por bandidos, no município de Jijoca de Jericoacoara (CE), na última quarta-feira, 21 de dezembro. A ação ocorreu quando o carro estava parado em um semáforo. A ação dos criminosos foi flagrada por uma câmera de segurança, que registrou o momento em que eles se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto.

O caixão com o corpo, além de outros objetos da funerária, foram deixados pelos criminosos em uma estrada, já no município de Cruz, também no Ceará. O corpo estava sendo transladado para o município de Baixio, onde seria velado.

A polícia investiga o caso e realizou diligências para encontrar os suspeitos, mas até o momento os criminosos não foram achados. O carro roubado não foi recuperado.

