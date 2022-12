Homem atravessa porta de vidro de condomínio, tenta estuprar moradora e morre no local

Moradores de um condomínio de Salvador, na Bahia, viveram momentos de tensão na noite da última quinta-feira, 22 de dezembro. Um homem, ainda não identificado, invadiu o local após atravessar uma porta de vidro e tentou estuprar uma moradora estrangeira, além de assustar diversas pessoas. As informações são do jornal O Povo.

Segundo informações do jornal O Povo, o homem atravessou com o próprio corpo em uma porta de vidro do condomínio. Aparentando estar em surto, ele ameaçou moradoras com um pedaço de vidro. Entretanto, as mulheres conseguiram correr e se abrigaram em um apartamento.

Após o encontro, o homem passou a circular no edifício, até que encontrou a porta aberta de uma moradora estrangeira. No local, ele tirou a própria roupa e agarrou a mulher, que conseguiu fugir até a área da piscina. O homem seguiu a mulher, mas bastante ferido, abordou outros moradores e caiu no chão, fazendo gestos como se estivesse orando. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Ele caiu duas vezes no corredor, depois chegou na piscina, foi atrás da estrangeira e caiu novamente. Ele se ajoelhou e começou a fazer movimentos como se estivesse rezando, batendo a cabeça no chão e depois começou a agonizar. Quando mergulhou contra o vidro da porta de entrada, ele quebrou a mão e se cortou todo, inclusive na perna. O perito disse que atingiu a veia femoral", relatou a síndica do condomínio, Rita Pires.

Ainda segundo informações, o homem estaria em possível surto. Antes de invadir o local, ele teria quebrado objetos na sua própria casa e tentou invadir a casa de um vizinho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)