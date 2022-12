Polícia investiga caso de homem encontrado morto em pé e encostado em carro

Um homem assustou os moradores da cidade de Dom Pedro, no interior do Maranhão, na última quarta-feira (21), ao ser encontrado morto, em pé, e encostado em um carro. Segundo informações da Polícia Militar divulgadas pelo "Bom Dia Mirante", a vítima tinha um ferimento na cabeça que, inicialmente, foi dita como um tiro, mas após uma análise, constataram ser de um objeto perfurante.

No primeiro momento que foi avistado, os moradores da região acreditavam que o rapaz estava bêbado e dormindo apoiado no veículo. No entanto, desconfiados da situação, acionaram a polícia, que constatou que o homem estava morto. Em um vídeo publicado nas redes sociais que viralizou, é possível ver o corpo sendo retirado do local e levado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo as informações, a polícia trabalha com duas linhas de investigação: uma seria uma discussão que esse homem teria tido com a esposa e, ao tentar agredi-lá, foi acertado na cabeça com um objeto perfurante pela sogra. E outra que teria tido uma overdose, já que supostamente seria usuário de drogas.

A polícia investiga também como o homem foi parar encostado no carro, se apenas teve um overdose no local ou se parou para descansar devido o ferimento na cabeça. As câmeras de segurança de um estabelecimento da região irão auxiliar nas investigações.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)