Homem morre após troca de tiros com polícia em Barcarena; militar é baleado de raspão

João Elivaldo Oliveira morreu após trocar tiros com a Polícia Militar, no início da manhã desta quinta-feira (22), no bairro Águas Verdes, em Barcarena, no nordeste do Pará. A intervenção ocorreu após a guarnição de motopatrulhamento do 14° Batalhão de Polícia Militar (14° BPM) sair para averiguar uma denúncia envolvendo o roubo de um veículo. No local, os agentes teriam encontrado João em "atitude suspeita".

O relato policial aponta que ele estava em uma bicicleta, teria descumprido a ordem de parada e desferiu disparos em direção à guarnição, vindo a acertar de raspão um dos militares. Logo em seguida, João teria fugido para uma área de mata.

Com o homem, foram encontradas drogas, armas e munições (Reprodução/Redes sociais)

Diante disso, a guarnição de motopatrulhamento solicitou apoio para realizar o cerco policial. Houve troca de tiros e João foi atingido. A PM informou ainda que o homem chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila dos Cabanos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo os militares, João estava sob a posse de 105 envelopes de substância análoga à maconha, totalizando 90 gramas; 24 envelopes de substância análoga a oxi, correspondente a 12 gramas; além de uma pistola PT 940 AFS 9 milímetros e munições.