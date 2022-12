Estudante fica com rosto deformado ao usar tinta de cabelo

Uma estudante de 19 anos sofreu uma grave reação alérgica após pintar o cabelo para a própria festa de aniversário, na última sexta-feira (20). Os sintomas foram tão fortes que a jovem ficou com o rosto deformado. Com informações do G1.

Luisa Kamei contou que, no sábado (17), sentiu a testa inchada e muita coceira no couro cabeludo. No dia seguinte, domingo (18), a reação piorou. “Amanheci com um líquido que saía do couro cabeludo e no dia seguinte acordei com o rosto inchado a ponto de não conseguir abrir um dos olhos. Eu sentia muito incômodo e a pressão na cabeça era grande. Meu rosto ficou maior. Foi desesperador, pois a tinta deformou meu rosto”, relatou Luisa.

A estudante afirma que já usou o mesmo produto outras vezes e não sentiu nada. Com a piora do quadro, Luisa procurou atendimento médico na segunda-feira (19), e foi constatado que a amônia presente na tinta de cabelo havia causado reação alérgica.

De acordo com a dermatologista Trícia Simões, o composto é muito usado nas tinturas por agir nos fios, abrindo a cutícula e permitindo que a coloração se espalhe com mais facilidade e tenha maior fixação. No entanto, ela faz uma alerta.

"É importante, em casos assim, realizar, antes da aplicação da tinta em todo o cabelo, os testes de alergia. A alergia pode acontecer com qualquer produto, em qualquer momento. Mesmo se a pessoa ter usado a tinta anteriormente não impede que ela tenha reação alérgica em outra ocasião", explica a dermatologista Trícia Simões.

"Eu me olhava no espelho e só conseguia chorar. Segundo a médica, se eu tivesse demorado mais tempo para chegar ao hospital, os efeitos da reação alérgica poderiam ser ainda piores. Tomei coragem para mostrar como fiquei e fazer um alerta. Não desejo para ninguém", conta a estudante.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)