Jovem fica com lábios inchados e é comparada com personagem de 'Monstros S.A.'

Uma jovem de 23 anos, acabou ficando com os lábios oito vezes maior que o normal após realizar um procedimento de preenchimento labial. Nas redes sociais, Kaille Jones foi comparada ao personagem Fungus, da animação Monstros S.A., da Disney Pixar. As informações são do portal Metrópoles.

A moradora da Filadélfia, na Pensilvânia (EUA), considerava os próprios lábios muito pequenos e em novembro do ano passado, ela se submeteu ao primeiro procedimento. Não demorou muito para os lábios incharem, e Kaille tentou reverter a “tragédia” com gelo, sem sucesso. O episódio se deu após uma reação alérgica em consequência do procedimento estético.

“Tudo correu bem na consulta e na primeira hora depois [do preenchimento] começou a inchar, mas achei que era normal porque eles incham mesmo”, desabafou.

A consultora de tecnologia chegou a ficar 48 horas incapaz de falar ou ingerir nada, tamanha a dor que sentia nos lábios. “Eu continuei colocando gelo neles [lábios] e acho que o gelo pode ter piorado, porque então eles realmente começaram a explodir”, explicou.

Desespero

O médico responsável pela operação sugeriu que a jovem fizesse uso de esteroides orais para aliviar o inchaço, mas que Kaille corria o risco de ter a garganta fechada.

Seguindo as instruções médicas, a americana pôde ficar aliviada três dias depois, quando a reação alérgica findou.

“Foi muito doloroso. Eu estava com medo de que fosse para minha garganta, que é o que os médicos disseram que poderia fazer, e minha garganta poderia fechar”, relatou.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)