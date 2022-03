Modelo faz cirurgia de famosas e fica 'parecida com Megamente'

Uma modelo de 21 anos, se submeteu a uma cirurgia estética bastante adotada por algumas famosas, mas o procedimento não saiu como o esperado. Ao invés de copiar o rosto de Bella Hadid, top model americana, a moça disse que ficou “parecida com o Megamente”, personagem famoso de animação. As informações são do portal Metrópoles.

A intervenção feita pela australiana Jessie Carr consiste em colocar fios biodegradáveis acima dos olhos, com a intenção de puxá-los para cima. No entanto, pouco tempo depois, a jovem ficou com inchaços que mais pareciam “chifres”. Os resultados podem durar de semanas a dois anos.

Após o resultado, a modelo considerou a plástica como o seu “maior arrependimento”. Ela voltou à clínica na semana passada para retirar os “chifres” e precisou passar por outro procedimento. A tentativa de dissolver o fio não deu certo e Jessie precisou voltar à sala de cirurgia. Mesmo assim, o resultado não saiu como o esperado.

Os médicos fizeram pequenas incisões nas laterais da cabeça de Jessie, que deixaram os locais do tamanho de duas “bolas de golfe” e a comparação com o Megamente foi feita.

“Há uma pressão intensa nas minhas têmporas e parece que minha cabeça está prestes a explodir”, disse a modelo em seu perfil no TikTok.

Depois do susto, o rosto de Jessie Carr está voltando ao normal aos poucos.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)