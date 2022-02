Modelo fica sem sorrir e sem fechar os olhos após fazer cirurgias plásticas de R$ 20 mil

A modelo Yulia Tarasevich, 43 anos, modelo e miss russa e vice-campeã do concurso de beleza Miss Russia-International em 2019, a famosa decidiu fazer uma cirurgia plástica mas o procedimento deu errado e ela afirma que não consegue mais movimentar o rosto e nem fechar os olhos. As informações são do portal R7.

A miss disse ao jornal britânico Daily Mail que procurou uma clínica renomada para fazer um lifting facial, além de uma minilipoaspiração e uma correção das pálpebras. O procedimento, que custou cerca de 3 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 20,6 mil).

“Cheguei até eles com um rosto bonito e saudável”, disse a russa. “Eu só queria corrigir algumas nuances causadas pelo envelhecimento. Mas, infelizmente, perdi minha saúde”, completou. Yulia informou ainda que não consegue mover boa parte do rosto nem fechar os olhos e que já gastou 20 mil libras (cerca de 137 mil reais) só tentando corrigir os problemas. Ainda assim continua sem os resultados desejados.

Yulia apresentou uma queixa criminal contra os dois médicos envolvidos na primeira cirurgia, mas os especialistas alegaram que o resultado foi fruto de um defeito genético raro da miss que era impossível prever, e não do procedimento em si.

"Fui tranquilamente para a operação, em primeiro lugar, porque todos os meus exames estavam em ordem. Segundo, porque eu fiz plástica antes disso, fiz rinoplastia e deu tudo certo para mim, sem nenhuma anormalidade genética. Os médicos que desfiguraram meu rosto se livraram de toda a responsabilidade", rebateu Yulia, que segue na Justiça contra os dois especialistas.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)