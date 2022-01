Ano novo, nova forma: conheça dicas para eliminar a gordurinha abdominal

Para muita gente, os primeiros dias de um novo ano parecem irresistíveis para começar coisas novas, eliminar velhos hábitos, e por que não aquela gordura abdominal que tanto incomodou no ano que passou?

Educadores físicos apontam ao site Fatos Desconhecidos que o caminho mais óbvio é comer menos, ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios físicos, por exemplo. No entanto, alguns também apontam que a preocupação com o acúmulo de gordura na região abdominal não é só uma coisa estética.

De acordo com médicos, a gordura exagerada na barriga pode aumentar o risco de diabetes, doenças cardiovasculares, derrame e até mesmo câncer colorretal.

Conheça algumas dicas para perder a gordura exagerada:

Alimente-se melhor

Cortar alimentos processados, sobretudo, os carboidratos refinados e açúcares. O ideal é fazer uma dieta com vários grãos integrais, carnes brancas e gorduras boas.

Diminua o álcool

Há estudos que indicam que beber muito álcool está relacionado com a gordura abdominal.

Beba água

As pessoas que não bebem muita água podem ficar inchadas, o que por si só dá a impressão de mais barriga. Além disso, não beber muita água faz com que o metabolismo não funcione da forma correta. As células precisam de água para fazer qualquer processo, inclusive queimar gorduras.

Reserve tempo para comer

Comer com atenção. Ou seja, um estudo de 2017 descobriu que o mindful eating (comer atento) pode estar relacionado com a manutenção de um peso saudável. Isso acontece porque ao comer com atenção nas refeições, a pessoa se desacelera nesse momento, ouve seus sinais de fome e faz escolhas alimentares melhores.

Coma com frequência

Comer com mais frequência. A dica é de que a pessoa se certifique de que as refeições sejam feitas a cada três ou quatro horas. Nesse meio tempo, os lanches devem ser ricos em proteínas para que se fique satisfeito.

Exercícios combinados

Exercícios abdominais localizados devem vir acompanhados de exercícios cardiovasculares. Então a dica é, primeiro, exercícios cardiovasculares sem nenhum peso, e segundo, exercícios cardiovasculares com treinamento de força na barriga. O resultado é uma queima de gordura maior na região abdominal.

Durma bem

A medicina assegura que para que a perda de gordura aconteça realmente é preciso ver os hábitos além dos alimentares. Uma boa noite de sono renova o organismo, o que faz com que todos os esforços feitos no dia tenham valido a pena.