'Barbie humana' da Austrália gastou mais de R$ 1 milhão em cirurgia plástica; confira quais

A influencer Tara Jayne McConachy revelou que já gastou mais de 200 mil dólares, cerca de R$ 1 milhão na cotação atual, em cirurgias plásticas para se tornar a "barbie humana" da Austrália. Entre os mais de 15 procedimentos, silicone, botox e rinoplastias estão presentes na lista.

Sucesso nas redes sociais e na plataforma de conteúdos adultos Onlyfans, a "Barbie" contou detalhes sobre seus procedimentos, entre eles cinco cirurgias para aumentar os seios, seis rinoplastias no nariz, muito botox e preenchimento labial. A popularidade de Tara iniciou em 2021 quando ela foi uma das participantes do documentário "Mirror Mirror". Na ocasião, ela pretendia colocar ainda mais silicone nos seios, mas os médicos se recusaram e apontaram estarem preocupados com a saúde mental e física da morena.

Tara, a "barbie humana" da Austrália, compartilhando seu dia-a-dia no Instagram. (Foto: Instagram @tara_jayn3)

A influencer conta com mais de 150 mil seguidores no Instagram, onde compartilha seu dia-a-dia e mostra suas transformações físicas. Na plataforma adulta, ela se intitula como boneca.

“Barbie humana em tamanho real. Você, humano, que gosta de transar com bonecas, venha brincar comigo!", diz a apresentação da página.

No Brasil, Jessica Alves é a musa que recebe o título da boneca após passar por uma cirurgia de transição de gênero; veja:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)