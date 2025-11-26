Mesmo presos, Bolsonaro e demais condenados continuam recebendo salários; saiba os valores

Apesar de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ter determinado o início do cumprimento das penas de Jair Bolsonaro e dos demais condenados por participação na tentativa de golpe de 2023, nesta terça-feira, 25, em setembro eles ainda receberam normalmente seus salários.

Conforme dados públicos levantados pelo jornal O Globo, no mês do julgamento que definiu as sentenças, os réus receberam juntos cerca de R$ 200 mil.

Bolsonaro é quem recebe o valor mais alto. Segundo o levantamento, já considerando os descontos, em setembro o ex-presidente recebeu R$ 33,8 mil do Partido Liberal (PL), além de duas aposentadorias: uma de R$ 27,5 mil, da Câmara dos Deputados, e outra de R$ 9,5 mil, do Exército. No total, R$ 70,8 mil.

Os demais condenados do "núcleo 1", Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto, Augusto Heleno e o almirante Almir Garnier, também recebem valores elevados. Todos chegaram ao topo da hierarquia de suas respectivas Forças, Exército e Marinha recebem pensões na faixa de R$ 25 mil.

Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, todos os militares condenados poderão, no ano que vem, ter seus casos analisados pelo Superior Tribunal Militar (STM), que decidirá sobre eventual perda de posto e patente. Contudo, mesmo que isso ocorra, a medida não implica automaticamente na perda das aposentadorias ou salários.

Quanto cada réu recebeu em setembro

Jair Bolsonaro: R$ 33,8 mil (PL) + R$ 9,5 mil (Exército) + R$ 27,5 mil (Câmara)

Walter Braga Netto: R$ 25 mil (Exército)

Augusto Heleno: R$ 24,9 mil (Exército)

Almir Garnier: R$ 25,6 mil (Marinha)

Paulo Sérgio Nogueira: R$ 24,6 mil (Exército)

Alexandre Ramagem: R$ 34,6 mil (Câmara)