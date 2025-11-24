Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil perde nos pênaltis para Portugal na semifinal e disputa 3º lugar no Mundial Sub-17

O adversário da seleção lusitana na decisão é a Áustria, que derrotou a Itália por 2 a 0

Estadão Conteúdo

Em mais um jogo comandado por um roteiro dramático, o Brasil acabou eliminado do Mundial Sub-17 ao ser derrotado por Portugal na disputa de penalidades por 6 a 5 após um empate sem gols no tempo normal, em jogo realizado no Aspire Zone, no Catar. O adversário da seleção lusitana na decisão é a Áustria, que derrotou a Itália por 2 a 0. O jogo do título está marcado para esta quinta-feira às 13h (horário de Brasília.

VEJA MAIS

 

Principal trunfo do time brasileiro, João Pedro, que brilhou contra o Paraguai (pegou três cobranças) e repetiu a dose diante da França (defendeu dois pênaltis) era a maior esperança de triunfo quando a decisão foi para os pênaltis. Na cinco primeiras penalidades, cada equipe errou um tiro livre. O goleiro Romário Cunha isolou a bola pelo lado português, enquanto Ruan Pablo acertou a trave. Nas cobranças alternadas, porém, José Neto converteu a sua chance e Ângelo chutou por cima decretando a queda da equipe brasileira.

A equipe verde amarela volta a campo também na quinta-feira para a disputa do terceiro lugar e enfrenta os italianos. O duelo está agendado para as 9h30 (horário de Brasília).

O Brasil chegou nesta semifinal após se garantir em primeiro lugar em um grupo que tinha Zâmbia, Indonésia e Honduras. Na segunda fase, o time nacional ficou no empate sem gols com o Paraguai e superou o rival na disputa de pênaltis. Pelas oitavas, o enredo se repetiu e a classificação veio no confronto com a França. Após arrancar a igualdade de 1 a 1 no fim do segundo tempo, a vaga foi conquistada em nova disputa por penalidades.

Já o passaporte para a semi veio em um jogo definido no último lance contra Marrocos. Na vitória de 2 a 1, o gol da vitória sobre a seleção marroquina foi assinalado pelo centroavante Dell nos acréscimos do confronto.

O Brasil não sentiu o peso de estar disputando uma semifinal e fez um bom primeiro tempo no Aspire Zone nesta segunda. Diante de um forte adversário, a equipe nacional conseguiu controlar a partida e teve a melhor chance de abrir o placar no confronto.

Em um lançamento pelo lado direito do ataque, o zagueiro de Portugal perdeu o tempo de bola dentro da área e permitiu a chegada do centroavante Dell. O camisa 9 bateu de primeira, mas o goleiro rebateu. Ele mesmo pegou a sobra e finalizou de esquerda, mas um defensor adversário afastou o perigo quase na linha do gol.

Na volta para o segundo tempo, o Brasil deu sinais de desgaste físico e Portugal cresceu no jogo. Apesar de ter mais a posse de bola, porém, a seleção europeia foi pouco efetiva. Na melhor oportunidade portuguesa da etapa complementar, Anísio Cabral entrou com liberdade na área, mas chutou por cima. No fim, a seleção brasileira até apertou o ritmo no final, mas sem capricho nas finalizações, o jogo terminou mesmo no 0 a 0.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Mundial Sub-17

Brasil

Portugal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão

Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

25.11.25 17h31

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Mais esportes

Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda