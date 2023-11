Dia Mundial da Prematuridade: mais de 12 mil bebês nasceram prematuros em um ano, no Pará

Em um ano, entre setembro de 2022 e setembro de 2023, 12.230 bebês nasceram prematuros no Pará. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), que informou que o crescimento das taxas mostra a necessidade de maior atenção na assistência pré-natal e na intervenção precoce, fortalecendo a saúde das mães e crianças paraenses e oportunizando um nascimento sadio. O tema ganha maior visibilidade nesta sexta-feira (17), no Dia Mundial da Prematuridade.

A prematuridade é um desafio que afeta várias famílias todos os anos. É considerado prematuro o bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. O mês de novembro é estabelecido para conscientizar e prevenir a causa e, neste ano, a campanha global tem como tema ‘Pequenas ações, grande impacto: contato pele a pele imediato para todos os bebês, em todos os lugares’, enfatizando os benefícios do contato pele a pele precoce entre o recém-nascido e seus pais, especialmente para bebês prematuros extremos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as instituições que compõem a Aliança Global para o Cuidado do Recém-nascido (GLANCE), incluindo a ONG Prematuridade, que representa o Brasil nessa rede, escolheram enfatizar o tema da campanha em 2023. A médica pediatra e neonatologista Tattiana Alvarez, de Belém, explica a importância da temática.

“O pele a pele precoce só traz benefícios para o bebê prematuro, tanto no momento do nascimento, quanto a longo prazo. E quanto menor a idade desse bebê, a necessidade desse contato com a mãe e com o pai é ainda maior. E isto é comprovado cientificamente, por isso, a Organização Mundial da Saúde e todas as instituições que compõem a Aliança Global para o Cuidado do Recém-nascido escolheram trazer esta temática novamente em 2023”, descreve a médica.

Segundo um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizado em 2021, gravidez na adolescência, ausência de pré-natal, doenças relacionadas à gestação e à desinformação são alguns dos principais motivos dos altos índices de parto prematuro no Brasil. O país é o 10º país no ranking mundial de nascimentos prematuros e registra anualmente cerca de 340 mil bebês que nascem antes de completar 37 semanas.

Principais causas e características

As principais causas de parto prematuro são: bolsa rota/ruptura prematura de membrana (Rupreme ou Roprema); hipertensão materna; insuficiência istmo-cervical; descolamento prematuro da placenta; placenta prévia; malformações uterinas; infecções uterinas; gestação múltipla; fertilização in vitro; e malformações fetais.

Algumas características que o prematuro pode conter são: baixo peso, pele fina, brilhante ou rosada, veias visíveis, pouca gordura sob a pele, pouco cabelo, orelhas mais finas e moles, cabeça desproporcionalmente maior do que o corpo, musculatura fraca e pouca atividade corporal, poucos reflexos de sucção e deglutição (sugar e deglutir).

Cuidados

Conforme a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), aproximadamente 40% das mortes de bebês ocorrem no período neonatal (primeiros 28 dias de vida), e muitos desses números ocorrem por infecções que podem ser prevenidas por meio de vacinas disponíveis para as gestantes. Na gestação, os anticorpos da mãe passam para a criança por meio da placenta e, depois do nascimento, pelo leite materno.

A vacina tríplice bacteriana, por exemplo, protege contra coqueluche, tétano e difteria, e todas essas doenças causam complicações na gravidez e são responsáveis por altas taxas de mortalidade de recém-nascidos. É muito importante não atrasar a dose da vacina para que quando o bebê nasça, já tenha a imunização.

Idade gestacional

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há uma classificação mais detalhada das idades gestacionais: entre a 34ª e 36ª semana, é considerado como prematuro tardio; de 32 a 33, como prematuros moderados; muito prematuros entre 28 e 31; e prematuros extremos para aqueles bebês nascidos abaixo de 28 semanas. Além disso, o peso dos bebês é caracterizado em: baixo peso – com menos de 2,5kg (2.499g ou menos); muito baixo peso – menos de 1,5kg (1.499g ou menos); e extremo baixo peso – aqueles com peso menor que 1kg (999g ou menos).

Qualificação

A Sespa informou que incentiva a qualificação profissional com treinamento para atuação nas principais emergências obstétricas; amplia a discussão sobre territorialização, rede de atenção à saúde e linha de cuidado materna infantil, além de oferecer educação em saúde a gestante quanto ao período gestacional, pré-parto, trabalho de parto, pós-parto, cuidados com o recém-nascido; consultas pré-natais, classificação de riscos, solicitação de exames, vinculação da gestante ao hospital onde ela desejar ser assistida quanto ao parto.

Hospitais de referência no Pará

Atualmente, a Sespa possui 13 hospitais maternos infantis que atuam de forma descentralizada nas regiões de saúde. Sendo eles:

Fundação Santa Casa de Misericórdia, em Belém

Hospital das Clínicas, em Belém

Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci

Hospital Materno Infantil de Barcarena, em Barcarena

Hospital Regional do Araguaia, em Redenção

Hospital Regional de Redenção, em Redenção

Hospital Regional Santa Rosa, em Abaetetuba

Hospital Municipal de Abaetetuba, em Abaetetuba

Hospital Regional de Breves, em Breves

Hospital Regional de Marabá, em Marabá

Hospital Regional de Tucuruí, em Tucuruí

Hospital Santo Antônio Maria Zacarias, em Bragança

e Hospital Geral de Bragança, em Bragança

Serviço

Dentre as atividades programadas para o mês de campanha, uma palestra será realizada na sexta-feira, 17 de novembro, às 9h, no Hospital Saúde da Criança, em Belém. A palestra será dedicada para mães e pais dentro do estabelecimento de saúde.

Já no próximo domingo (19), a partir das 9h, será realizada uma roda de conversa sobre o tema, na Praça Batista Campos. A roda de conversa é aberta ao público.