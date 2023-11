Mulher de Zé Vaqueiro posta foto com filho e atualiza estado de saúde do bebê com Síndrome de Patau

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, publicou uma foto e fez uma declaração para o filho caçula, que nasceu em julho e segue hospitalizado desde então. Arthur foi diagnosticado com síndrome de Patau, uma doença genética rara, caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra, capaz de afetar o desenvolvimento físico e mental.

No texto, a mulher do sertanejo falou sobre o orgulho que sente de Arthur e disse que está contando os dias para aproveitar momentos ao lado do caçula, em casa.

"Eu te prometo, você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme. Deus é grande e toda a sua misericórdia irá nos alcançar. Te amo, meu Arthur. Somos uma família e juntos vamos além", falou Ingra.

Fãs, amigos e familiares do casal reagiram à declaração da empresária e desejaram energias positivas para o bebê. "Meu amor lindo de vovó. Não vejo a hora de pegar você e ir passear na rua", escreveu Fran Soares, mãe de Ingra.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)