Filho de Zé Vaqueiro tem melhora e respira sem ajuda de aparelhos

A esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, compartilhou uma notícia emocionante com os seguidores nesta sexta-feira (1º). Ela informou que o filho do casal, Arthur, que nasceu em 24 de julho, agora está respirando de forma independente, sem aparelhos. O menino enfrenta complicações devido a uma má-formação congênita relacionada à síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.

VEJA MAIS

Ingra Soares também afirmou aos fãs que deve revelar, em breve, o rosto do bebê. Aliviada, comemorou essa nova fase. "O nosso Rei Arthur é forte. Só felicidade, obrigada, meu Deus", disse. A influencer também agradeceu pelo apoio recebido dos fãs e seguidores: "Sei que todos estão esperando uma foto do Arthur e agradeço por respeitarem esse tempo. Vamos mostrar na hora certa, a hora que Deus tocar no meu coração".

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da influenciadora, que o cantor considera como sua própria filha.