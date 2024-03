Mulher estupra o próprio filho de apenas 4 anos; crime foi gravado por ela e seria compartilhado

Uma mulher de 21 anos, identificada como Kathleen de Oliveira, foi presa sob a acusação de abusar sexualmente do próprio filho, de apenas quatro anos, e gravar a ação, no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na última terça-feira (05). Segundo a Polícia Civil, a tia da criança, irmã da suspeita, flagrou a mulher fazendo sexo oral na criança.

Na ocasião, a suspeita estava gravando o crime e pretendia enviar as imagens para a namorada, identificada como Brenda, e para um homem que atende apenas por "Deus é fiel agiota".

Além do vídeo do filho de 4 anos, Kathleen também teria enviado fotos da filha de 13 anos nua para o homem. As imagens teriam sido tiradas quando a menina estava distraída ou dormindo.

A suspeita relatou que estava arrependida e foi conduzida para Deam. Kathleen foi autuada pelos crimes de estupro de vulnerável e por filmar sexo com menor e armazenar no dispositivo eletrônico.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com