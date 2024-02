Homem é preso por suspeita de estuprar as duas enteadas dele, no Pará

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter estuprado as duas enteadas dele, no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. A detenção ocorreu na quinta-feira (22), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, por estupro de vulnerável, expedido pela Justiça.

Responsável pela prisão, a equipe da Delegacia de Ourilândia do Norte informou que, no momento da abordagem, uma arma de fogo e munições foram encontradas na residência do homem, o que resultou em sua prisão em flagrante. O suspeito, que já está indiciado em inquérito, continua preso, naquela unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.

