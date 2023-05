Polícia prende suspeito de estuprar adolescente de 15 anos que estava a caminho da escola, no Pará

Lucas Vieira Ramos, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (16), suspeito de estuprar uma adolescente no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. De acordo com a polícia, Lucas é investigado como principal suspeito de estuprar a adolescente de 15 anos, na última quinta-feira, 11, quando ela seguia para a escola.

As investigações sobre o caso começaram no dia em que a mãe da vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Ourilândia. A polícia então analisou imagens de câmeras de monitoramento das proximidades onde o crime aconteceu e diante disso, foi possível chegar ao criminoso.

Lucas está recolhido em uma cela da Delegacia da Policia Civil de Tucumã, à disposição da Justiça. As informações foram divulgas por meio do site Fato Regional.