Mulher é baleada e morta em Ourilândia do Norte; Suspeito é preso

Uma mulher chamada Simone Sousa Silva foi baleada e morta na tarde de domingo (11), no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Conforme as informações iniciais, o principal suspeito é Renato Garcia da Silva, que foi preso horas após o crime. A arma utilizada no assassinato ainda não foi encontrada.

O crime ocorreu no setor Paulista, por volta de 11h30. Segundo os agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), as circunstâncias da morte de Simone ainda estão sendo apuradas pelas autoridades policiais. Testemunhas teriam relatado para os policiais que Renato estava envolvido no caso e então foi realizada uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar, que realizaram um cerco ao local onde o suspeito estava e o capturaram.

Após conduzir Renato para a Delegacia de Ourilândia do Norte, os agentes realizaram as buscas pela arma utilizada no crime, mas nada foi encontrado no local onde o suspeito estava. Renato foi autuado por homicídio e está à disposição do Poder Judiciário.