Mulher é morta a tiros pelo ex-namorado ao sair de festa de carnaval

Uma jovem de 29 anos, identificada como Mayara Almondin Aran, foi morta a tiros quando voltada de uma festa de carnaval com amigos, no último domingo (11), em Nioaque, Mato Grosso do Sul. O principal suspeito, segundo os agentes policiais, é o ex-companheiro da vítima, de 26 anos, que está foragido.

Segundo o delegado que investiga o caso, Diego de Queiroz, Mayara pegou uma carona com um casal de amigos e, ao chegar na residência, foi surpreendida pelo suspeito que a aguardava em um segundo carro. Ele, então, desceu do veículo, abriu a porta do carro da vítima e efetuou os disparos, fugindo logo em seguida no veículo onde ele estava inicialmente.

A jovem foi atingida por três tiros e chegou a ser socorrida pelos amigos, que a levaram para o hospital mais próximo, mas ela não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, uma testemunha relatou que o suspeito já havia ameaçado a vítima.

O g1 foi informado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) que o carro do suspeito, uma caminhonete, foi localizado abandonado na BR 267, próximo ao entroncamento com a MS 164, em Vista Alegre (MS).

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com