Adolescente que confessou ter assassinado a tia idosa é morto a tiros

O adolescente de 17 anos que confessou ter assassinado a tia idosa em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, foi morto a tiros nesta quarta-feira (24/04). O crime ocorreu no sábado (20/04). O corpo do adolescente foi encontrado em um local conhecido como "Rola Égua", na rodovia ES 080, zona rural do município, segundo a Polícia Militar

O adolescente foi encontrado ao lado de um curral, com marcas de tiros entre as costas e a cabeça. A autoria ainda é considerada desconhecida.

De acordo com apuração do portal A Gazeta, é investigada a possível relação da morte de Leandro com o assassinato da tia dele, Sebastiana Pereira Rodrigues, de 70 anos. Ela foi morta dentro de casa, no bairro Vila Nelita, no dia 20, mas o caso foi descoberto apenas na terça-feira (23/04).

Testemunhas apontaram Leandro como o responsável pelo crime, sendo apreendido e conduzido à delegacia no mesmo dia. Ele confessou o crime e informou que agiu porque a tia havia denunciado o tráfico de drogas na região, mas como não estava no período de flagrante, foi liberado.

De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A delegacia de Polícia de Água Doce do Norte, segue investigando o caso.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador de Política e Economia)