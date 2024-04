Homem é morto e adolescente baleado durante ataque a tiros em Capitão Poço

José Moreira Tavares, de 29 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (22), na travessa 7 de Setembro, bairro Eurico Siqueira, em Capitão Poço, município no nordeste do Pará. Um adolescente 17 anos, que estava perto de Tavares no momento do ataque, foi baleado e conseguiu sobreviver. Até o momento, não há detalhes da dinâmica do crime.



A Polícia Militar tomou conhecimento do crime por volta das 20h21, momento em que recebeu uma denúncia anônima informando sobre o duplo baleamento. Segundo as autoridades, o garoto alvejado foi atingido por dois disparos e socorrido à Unidade de Assistência Médica Especializada (AME) de Capitão Poço.

José permaneceu no local e ainda apresentava sinais vitais. Ele chegou a ser levado para AME, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde. Os militares descobriram que Tavares tinha passagens pela polícia. Porém, não há confirmação oficial de que a vida pregressa do homem tenha ligação com a morte dele.

VEJA MAIS

À PM, o adolescente baleado disse que tinha ouvido os tiros. Ao correr para ver do que se tratava, ele foi atingido, vítima de bala perdida. Questionado pelos policiais, o garoto, que está fora de risco de morte, não soube dizer características do atirador.

A 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM) e a Polícia Civil seguem atrás do autor do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição informou que "equipes da delegacia de Capitão Poço trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de José Moreira Tavares". Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.