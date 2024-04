Ossada humana é encontrada dentro de saco de lixo em Belém

Uma ossada supostamente humana foi encontrada dentro de um saco de lixo na noite desta segunda-feira (22), no bairro do Telégrafo, em Belém. O achado ocorreu mais precisamente em um monte de lixo na travessa Djalma Dutra com o Canal Soares Carneiro, próximo ao Canal do Galo.

Equipes da Polícia Militar foram​ acionadas, via Centro Integrado de Operações (Ciop), para atuar na ocorrência e constataram a veracidade das informações. Contudo, não há maiores detalhes sobre o caso.

A Polícia Científica também foi comunicada do fato para fazer a análise e remoção da ossada. O trabalho dos peritos será fundamental para que a Polícia Civil, responsável pelas investigações, possa esclarecer, por exemplo, a identidade da vítima, possível causa e tempo da morte.