Suposta ossada humana é encontrada em calçada do bairro de Batista Campos, em Belém

Uma ossada que estava numa sacola plástica foi encontrada na manhã desta quarta-feira (10), no bairro da Batista Campos, em Belém. Conforme as informações iniciais, o material estava na calçada, na esquina da Rua dos Caripunas com a avenida Serzedelo Corrêa.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, por volta de 8h da manhã e realizou o isolamento da área. Em seguida, a Polícia Civil e Científica também foram chamadas para realizarem os levantamentos e perícia na ossada que seria de uma mão humana.

"Ele é inconclusivo e requer investigações mais específicas. Não posso afirmar que é um fragmento de mão devido não ter condições neste local para isso. Então isso vai ficar a cargo da nossa antropologia que vai determinar com um resultado exato se é humano ou se trata de ossada de animal", informou o perito Leão.

Os peritos ainda realizaram a verificação em outras sacolas plásticas que estavam próximas, em um procedimento de apuração sobre a possibilidade de serem encontradas outras partes do suposto corpo humano. No entanto, nada foi encontrado nas demais sacolas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a PC investiga o caso. O material encontrado foi encaminhado para perícia.