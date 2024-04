Ossada humana encontrada em Ibirama (SC) pode ser de pessoa que estava desaparecida

Uma ossada humana em avançado estado de decomposição foi encontrada nesta quinta-feira (5), em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí (SC). O achado foi feito pelo proprietário de um terreno, enquanto fazia a limpeza da área. O homem acionou a Polícia Militar local, que esteve no local.

A Polícia Civil, que investiga o caso, acredita que os restos mortais já estavam no terreno há algum tempo. Junto à Polícia Científica, estão em andamento procedimentos para identificar a vítima, incluindo análise das roupas e calçados encontrados próximos à ossada.

Há suspeitas de que o corpo seja de uma pessoa desaparecida, o que levou familiares de desaparecidos em Ibirama a procurarem a Polícia Científica para exames genéticos. Na ocorrência, além da Polícia Militar, estiveram presentes equipes da Polícia Civil e Polícia Científica de Rio do Sul.