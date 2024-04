Adolescente é morto a tiros na tarde desta segunda-feira em São Félix do Xingu

Um adolescente - sem a idade confirmada até o momento - foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (22) em São Félix do Xingu, no sudeste paraense. O crime ocorreu na rua 16 de Novembro, no setor Vitória, no momento em que a vítima estava trafegando na via em uma motocicleta. Segundo as primeiras informações de testemunhas, ele foi atingido com pelo menos 3 disparos de arma de fogo. As informações são do portal Fato Regional.

Ainda segundo relatos de moradores e comerciantes da área, o suspeito pelo crime chegou em uma moto e efetuou os disparos contra o adolescente. Em seguida, o homem fugiu. Minutos após ser alvejado, o jovem ainda estava respirando. Algumas pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Pessoas que conheciam o adolescente dizem que ele era envolvido em pequenos atos infracionais e costumava “empinar motos”, além de fazer barulho em grupos de motoqueiros. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.