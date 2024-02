Idoso é preso por estuprar netas de 5 e 7 anos; ele foi condenado a 31 anos de reclusão

Um idoso de 63 anos foi preso pela Polícia Civil, no bairro Vila Feliz, em Ivaí, no Paraná, pelo crime de estupro de vulnerável por ter violentado sexualmente as netas de cinco e de sete anos. Os crimes ocorreram em 2019, mas a prisão só foi realizada na última quarta-feira (7).

O criminoso foi sentenciado a 31 anos e seis meses de prisão. Segundo os agentes policiais, o homem se aproveitava da proximidade parental das meninas, por ser avô delas, para praticar os atos libidinosos contra as vítimas.

A PC/PR ressalta que a população pode auxiliar com informações que auxiliem nas investigações e localização de criminosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima diretamente à equipe de investigação por meio do WhatsApp (42) 3436-1177.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com