Dia de N. Sr.a. da Conceição Aparecida: devoção é parte da história do bairro da Pedreira, em Belém

Neste domingo (12), a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil. A data é feriado nacional, com celebrações que percorrem todo o território. Em Belém, a devoção faz parte da história do bairro da Pedreira, que possui a única paróquia dedicada à Santa da Arquidiocese de Belém: o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizado na Travessa Barão do Triunfo, esquina com a Avenida Pedro Miranda.

No Brasil, a devoção à Santa teve início no século XVIII, quando, de acordo com a tradição católica, a imagem foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, na cidade que hoje é conhecida como Aparecida, localizada no interior de São Paulo.

“Ela foi encontrada nas águas turvas do Rio Paraíba do Sul. Paraíba vem do Tupi-Guarani, e significa grande quantidade de água paraíba, podre, sem vida, morta. Ali não tinha muitos peixes. Certo dia, pescadores foram trabalhar e jogaram uma rede, e encontraram em primeiro lugar o corpo, que seria de uma imagem, e guardaram na canoa”, diz o padre Wagner Maria, pároco reitor da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Pedreira, em Belém.

“Eles jogaram a rede de novo, mais à frente, e pescaram o que seria a cabeça daquela pequena imagem. Dali eles começaram o culto e a veneração em torno da pequena imagem, e então o rio que não tinha vida, passa a ter, e vários milagres foram atribuídos”, destaca o pároco.

Segundo o padre Wagner, ocorreram vários milagres no período escravocrata no Brasil, como a libertação de pessoas escravizadas pela intercessão da Santa encontrada no rio. Foi nesse momento que a imagem ganhou o nome de Aparecida, em virtude do local onde a acharam.

“A cor negra se dá pelo fato da imagem estar submersa. Não se sabe o tempo que estava, então ela ganha a coloração devido estar submersa nas águas do rio. Ela também ganha o título de Rainha e Padroeira do Brasil, é coroada assim como Rainha e Padroeira do Brasil e passa a ser cultuada em todo o Brasil como a sua padroeira e daí o feriado do dia 12”, explica o pároco.

Solenidade na Pedreira

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira, será palco da Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que irá iniciar com uma Missa Solene às 7h da manhã. Outras missas serão realizadas às 17h e 19h, todas presididas pelo Padre Wagner Maria, pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida.

“Após a missa das 19h, nós teremos show com a banda Fruta Quente e na segunda-feira, nós teremos a banda Vingadores do Brega que vai encerrar a programação cultural”, diz o padre Wagner.

Um dos momentos mais especiais para os devotos será realizado na segunda-feira (13). No Santuário, foi confeccionado o Glória, um espaço dedicado à imagem de Nossa Senhora ladeada de anjos e cheio de significado. É no espaço sagrado que a Santa é ‘guardada’ o ano inteiro, sendo retirada apenas no período da festa, quando fica mais próxima dos devotos.

“A imagem jubilar tem um grande significado para a Arquidiocese de Belém. Em primeiro lugar, esse sinal de comunhão e o marco na celebração dos 300 anos do achado da imagem, quando se celebrou esse fato, foi deixado em cada diocese uma imagem fac-símile, assim chamada, que é uma imagem idêntica em todos os sentidos, no peso, no tamanho, no material que foi confeccionado e foi deixado na Arquidiocese para ser venerada pelo povo”, finaliza o pároco.

Serviço

Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Local: Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Av. Pedro Miranda, 1566 - Pedreira, Belém - PA, 66085-023.

Domingo (12)

Missa solene presidida pelo pároco Padre Wagner Maia.

Hora: 7h, 17h e 19h

Segunda-feira (13)

Subida da Imagem Jubilar de Nossa Senhora de Aparecida ao Glória do Santuário, presidida por Dom Raimundo Possidônio, Bispo da Diocese de Bragança.

Hora: 19h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades