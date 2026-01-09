Prefeitura anuncia alterações no trânsito durante o aniversário de Belém; veja o que muda

As comemorações pelos 410 anos de Belém, celebrados oficialmente no próximo 12 de janeiro, vão provocar alterações no trânsito no entorno do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. As mudanças começam a valer a partir das 7h deste sábado (10), quando algumas vias serão interditadas para garantir a segurança e a organização da programação festiva promovida pela Prefeitura de Belém.

Neste sábado (10), a capital paraense recebe o Dia Gospel, evento que integra o calendário oficial do aniversário da cidade. A programação acontece na orla, com entrada gratuita, e é dedicada ao louvor e à música cristã. Entre as atrações confirmadas estão Davi Sacer e a Banda Novo Som. Os shows estão previstos para iniciar a partir das 20h.

A programação de aniversário segue no domingo (11) com a Domingueira, evento cultural gratuito e itinerante promovido pela prefeitura. A partir das 15h, o público poderá conferir apresentações de Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, além das bandas Nosso Tom e Carabao, e dos DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo.

As alterações no trânsito de domingo ainda não foram divulgadas, mas devem seguir o mesmo esquema adotado no sábado. Agentes estarão no local para orientar condutores e garantir a fluidez do tráfego.

Alterações no trânsito

Ruas interditadas a partir das 7h de sábado (10):

Rotatória x Avenida Bernardo Sayão

Rua dos Mundurucus com a Avenida Bernardo Sayão

Rua Osvaldo de Caldas Brito com a Avenida Bernardo Sayão

Rua Osvaldo de Caldas Brito com a Rua Portal da Amazônia

A prefeitura orienta que motoristas busquem rotas alternativas e reforça que as intervenções são necessárias para garantir a segurança do público durante as celebrações do aniversário de Belém.