Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura anuncia alterações no trânsito durante o aniversário de Belém; veja o que muda

Programação em comemoração aos 410 anos de Belém acontece no Portal da Amazônia, no Jurunas

Hannah Franco
fonte

Eventos do aniversário de Belém alteram trânsito na área do Portal da Amazônia (Alex Ribeiro/Agência Pará)

As comemorações pelos 410 anos de Belém, celebrados oficialmente no próximo 12 de janeiro, vão provocar alterações no trânsito no entorno do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. As mudanças começam a valer a partir das 7h deste sábado (10), quando algumas vias serão interditadas para garantir a segurança e a organização da programação festiva promovida pela Prefeitura de Belém.

Neste sábado (10), a capital paraense recebe o Dia Gospel, evento que integra o calendário oficial do aniversário da cidade. A programação acontece na orla, com entrada gratuita, e é dedicada ao louvor e à música cristã. Entre as atrações confirmadas estão Davi Sacer e a Banda Novo Som. Os shows estão previstos para iniciar a partir das 20h.

VEJA MAIS

image Prefeitura anuncia programação oficial do aniversário de 410 anos de Belém
Shows gratuitos na orla, com artistas regionais e nacionais, marcam as comemorações a partir deste sábado (10/1)

image Ônibus 'Geladão Domingueira' terá rota especial no aniversário de Belém; veja horários e trajeto
Transporte gratuito será disponibilizado neste domingo durante a Domingueira no Portal da Amazônia

A programação de aniversário segue no domingo (11) com a Domingueira, evento cultural gratuito e itinerante promovido pela prefeitura. A partir das 15h, o público poderá conferir apresentações de Xand Avião, Eloi Iglesias, com o tradicional Bloco do Fofó, além das bandas Nosso Tom e Carabao, e dos DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo.

As alterações no trânsito de domingo ainda não foram divulgadas, mas devem seguir o mesmo esquema adotado no sábado. Agentes estarão no local para orientar condutores e garantir a fluidez do tráfego.

Alterações no trânsito

Ruas interditadas a partir das 7h de sábado (10):

  • Rotatória x Avenida Bernardo Sayão
  • Rua dos Mundurucus com a Avenida Bernardo Sayão
  • Rua Osvaldo de Caldas Brito com a Avenida Bernardo Sayão
  • Rua Osvaldo de Caldas Brito com a Rua Portal da Amazônia

A prefeitura orienta que motoristas busquem rotas alternativas e reforça que as intervenções são necessárias para garantir a segurança do público durante as celebrações do aniversário de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trânsito em belém

aniversário de Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda