Paisagismo amazônico e fé guiam decoração da Romaria Fluvial em 2025

Quando o sábado de Círio amanhece e a primeira imagem da Romaria Fluvial surge na televisão, Simone Cosme está em casa. Exausta após uma madrugada inteira decorando o navio que leva a Imagem Peregrina, ela assiste à cena em silêncio, emocionada. “E quando dizem ‘chegou Nossa Senhora’ [na escadinha da Estação das Docas], é quando a minha missão se cumpre”, conta.

Responsável há 11 anos pela ornamentação de parte das romarias do Círio de Nazaré, Simone trabalha com flores, folhagens e estruturas que ajudam a narrar visualmente a fé. Mas seu vínculo com a festa vem de antes: foram quase duas décadas de parceria com o irmão, o saudoso Gilmar Cosme. “Cada flor que é adaptada no arranjo, na folhagem, está representando o romeiro: um sentimento de esperança, um sentimento de acolhimento, um sentimento de fé e um sentimento de amor”, afirma.

Uma rainha sobre as águas

Entre as romarias sob sua responsabilidade, a Fluvial é a mais exigente. O trabalho começa às 19h da sexta-feira e precisa estar finalizado até às 3h20 da manhã de sábado. “É quando entregamos o navio, que vem apenas com o pedestal onde ela vai ficar, naquela redoma. Nós precisamos idealizar de ponta a ponta: desde a proa até as laterais, até o pé dela”, explica.

Simone diz que enxerga o conjunto como um grande buquê.

“Nossa Senhora sempre me lembra esse buquê: um de amor, de rosas, de lírio. No lugar onde fica, Ela realmente reina como a Rainha. Então, precisa estar em destaque”, descreve.

Simone Cosme, decoradora responsável há 11 anos dos eventos nazarenos (Wagner Santana / O Liberal)

A decoração da Romaria Fluvial envolve entre 10 e 12 mil flores naturais e uma equipe de até 18 pessoas. A iluminação noturna, os desafios da madrugada e o curto prazo de execução tornam a tarefa ainda mais simbólica. “Eu sempre falo à Diretoria [da Festa de Nazaré], em reuniões: a Romaria Fluvial é o momento em que a gente mais se supera em termos de decoração. É meio que um milagre divino”, afirma.

Simbolismo das rosas

A rosa está sempre presente. Para Simone, ela traduz a entrega de Maria ao aceitar ser mãe de Jesus — uma maternidade marcada pelo amor, mas também pela dor. “A rosa é feita de espinhos. Quando Ela disse o sim para Deus, entregou o amor. E a rosa simboliza esse amor, como Jesus entregou sua Mãe para nós. A rosa tem espinhos, mas oferece beleza e perfume”, compara.

Essa leitura espiritual inspira o uso das flores em todas as frentes sob sua responsabilidade, como a Ciclo Romaria e a missa da Trasladação no Colégio Gentil Bittencourt. “Cada arranjo é pensado com muito cuidado. Depois que o tema é anunciado, nós vamos idealizando esse processo de desenvolvimento dentro das decorações”, destaca.

Amazônia nos arranjos

Em 2025, o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação” estimulou uma nova camada criativa: a incorporação de elementos do paisagismo amazônico. “Maria também é Rainha da Amazônia. Então, buscamos agregar um pouco de paisagismo, com toques de detalhes amazônicos”, observa Simone.

Simone presta serviço à Diretoria de Decoração da Festa de Nazaré, da qual Cláudia Hage (à esquerda) é integrante (Wagner Santana / O Liberal)

Esses elementos aparecem sobretudo nas folhagens. “Não flores. O elemento amazônico entra nas nossas folhagens regionais. É um modo de representar a floresta, o chão que Ela pisa”, pontua.

Saudade

Entre todos os anos de trabalho, Simone guarda um em especial no coração: 2015, quando assumiu o posto do irmão recém-falecido.

“Eu estava naquela dor, e também estava sendo desafiada. Sentia Nossa Senhora próxima de mim, falando: ‘Vai, segura na minha mão. Eu estou aqui. Você consegue, você pode.’”, recorda.

A lembrança ainda a emociona. “Foi como se eu estivesse do lado direito dela, sendo acolhida. Como Jesus está nos braços dela, no lado esquerdo, eu me senti do outro lado. Segura. Acolhida”, conclui.

