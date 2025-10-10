Trasladação: saiba como é, que horas e qual o trajeto no Círio 2025

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil, promete novamente reunir milhões de fiéis em Belém e Região Metropolitana. Entre as romarias oficiais que compõem a programação, a Trasladação, sexta procissão do evento, será realizada neste sábado (11/10), a partir das 17h30, com saída do Colégio Gentil Bittencourt, marcando um dos momentos mais emocionantes da festa, com ruas iluminadas por velas e a participação de milhões de fiéis.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

O que é a Trasladação?

A Trasladação é uma procissão noturna realizada no sábado que antecede o grande domingo do Círio de Nazaré. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré sai do Colégio Gentil Bittencourt em direção à Catedral Metropolitana de Belém, em um percurso inverso ao da Procissão Principal.

Caracterizada pela iluminação de velas, milhares de fiéis emocionados acompanham a Santa, tornando a Trasladação uma das maiores manifestações de fé do mundo, com aproximadamente 1,9 milhão de participantes em 2025.

Quando acontece a Trasladação em 2025?

A procissão será realizada no sábado, 11 de outubro, com missa de preparação marcada para 16h30 no Colégio Gentil Bittencourt e saída da procissão prevista para 17h30.

O trajeto termina na Catedral Metropolitana de Belém, com chegada estimada por volta das 22h30, considerando o grande número de fiéis e a extensão do percurso.

Como é a Trasladação?

A Trasladação é marcada por fé, emoção e tradição. Os participantes carregam velas acesas, iluminando o percurso, e seguem a imagem peregrina em um cortejo silencioso e respeitoso. O evento é considerado um Círio noturno, realizado em sentido contrário ao trajeto diurno do grande domingo.

O cortejo conta com acolhimento e segurança da Polícia Militar, bombeiros e organização da DFN, garantindo que a multidão participe de forma segura e organizada.

Que horas começa e termina a Trasladação?

A saída oficial está marcada para 17h30 do Colégio Gentil Bittencourt, após missa de preparação às 16h30, com previsão de chegada à Catedral Metropolitana de Belém por volta das 22h30.

Por conta do percurso de 3,7 km e do grande número de fiéis (estimados em 1,9 milhão), o deslocamento é contínuo e lento, com paradas pontuais para orações, bênçãos e homenagens, garantindo que todos acompanhem a procissão de forma segura e devota.

Como é o trajeto da Trasladação no Círio 2025?

O percurso da Trasladação em 2025 seguirá o seguinte roteiro:

Saída: Colégio Gentil Bittencourt (Avenida Governador Magalhães Barata, 137 – Nazaré)

Roteiro: Avenida Nazaré → Avenida Presidente Vargas → Castilhos França → Avenida Portugal → Rua Padre Champagnat → Catedral Metropolitana de Belém

Ao longo do caminho, milhares de fiéis acompanham a Imagem Peregrina, com as ruas iluminadas por velas, criando um ambiente de fé, devoção e emoção.

Como acompanhar e assistir ao vivo?

Para acompanhar a localização da berlinda em tempo real, os fiéis podem utilizar o aplicativo oficial do Círio, "KD a Berlinda", disponível gratuitamente para Android (Google Play Store) e iOS (App Store). O app mostra exatamente onde a Imagem Peregrina se encontra ao longo do percurso, permitindo que os devotos planejem sua participação.

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Além disso, todas as procissões serão transmitidas ao vivo pelo portal O Liberal, garantindo que fiéis de qualquer lugar possam participar virtualmente. Na televisão, a exibição será feita em parceria com a TV Cultura e a TV Brasil.

História e importância da Trasladação

A primeira Trasladação, ou procissão noturna, ocorreu em 8 de setembro de 1792, quando o governador D. Francisco Maurício de Sousa Coutinho conduziu a imagem em cumprimento a uma promessa à Nossa Senhora de Nazaré.

Historicamente, o trajeto ligava a ermida de Plácido à capela do Palácio do Governo, repetido por muitos anos. Atualmente, o ponto de partida passou a ser o Colégio Gentil Bittencourt, a instituição de ensino mais antiga em funcionamento no Brasil, onde a Imagem Peregrina é guardada após o Círio.

Hoje, a Trasladação é considerada um Círio noturno, em sentido inverso ao trajeto diurno, reunindo aproximadamente 1,9 milhão de fiéis em um cortejo de devoção, fé e tradição.