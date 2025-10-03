Círio 2025: saiba como baixar e usar o aplicativo 'KD a Berlinda' para acompanhar a procissão

O Círio de Nazaré 2025, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, já pode ser acompanhado pelos devotos por meio do aplicativo “KD a Berlinda”. A ferramenta permite seguir em tempo real a localização da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, além de conferir fotos, cartazes e vídeos das procissões oficiais.

O KD a Berlinda foi criado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) há 14 anos e se tornou um recurso indispensável para os fiéis que participam do Círio. Em 2019, recebeu melhorias de design e funcionalidades, e em 2025 voltou mais uma vez atualizado.

Como baixar o aplicativo KD a Berlinda

O aplicativo KD a Berlinda está disponível gratuitamente para download em dispositivos Android e iOS:

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto da berlinda também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Funcionalidades do app

O KD a Berlinda oferece um mapa interativo que mostra a posição exata da berlinda durante todas as procissões, permitindo que os devotos acompanhem a imagem peregrina em tempo real. O app também transmite as romarias ao vivo, incluindo imagens captadas por câmeras 360º, e disponibiliza fotos e cartazes oficiais de edições anteriores desde 2011.

Além disso, oferece um guia com pontos turísticos de Belém e molduras personalizadas para fotos, permitindo que os fiéis compartilhem a experiência nas redes sociais. O histórico das romarias passadas também pode ser acessado, reunindo informações detalhadas de todos os eventos do Círio de Nazaré.