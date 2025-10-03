Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: saiba como baixar e usar o aplicativo 'KD a Berlinda' para acompanhar a procissão

Aplicativo desenvolvido pela Prodepa permite acompanhar a berlinda, fotos, vídeos e cartazes das edições anteriores do Círio de Nazaré

O Liberal
fonte

Como usar o aplicativo KD a Berlinda para seguir o Círio de Nazaré 2025 ao vivo (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

O Círio de Nazaré 2025, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, já pode ser acompanhado pelos devotos por meio do aplicativo “KD a Berlinda”. A ferramenta permite seguir em tempo real a localização da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, além de conferir fotos, cartazes e vídeos das procissões oficiais.

O KD a Berlinda foi criado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) há 14 anos e se tornou um recurso indispensável para os fiéis que participam do Círio.  Em 2019, recebeu melhorias de design e funcionalidades, e em 2025 voltou mais uma vez atualizado.

VEJA MAIS

image Arraial de Nazaré: confira horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém
Espaço tradicional do Círio conta com 17 brinquedos e ingressos promocionais até 27 de outubro; saiba tudo

image Cirio 2025: romeiros de Baião iniciam caminhada de 9 dias rumo a Belém
Nesta sexta-feira (3), o romeiro Paco Martins compartilhou nas redes sociais registros da caminhada que iniciou na quinta-feira (2).

Como baixar o aplicativo KD a Berlinda

O aplicativo KD a Berlinda está disponível gratuitamente para download em dispositivos Android e iOS:

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto da berlinda também pode ser acessado pelo site oficial:  kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Funcionalidades do app

O KD a Berlinda oferece um mapa interativo que mostra a posição exata da berlinda durante todas as procissões, permitindo que os devotos acompanhem a imagem peregrina em tempo real. O app também transmite as romarias ao vivo, incluindo imagens captadas por câmeras 360º, e disponibiliza fotos e cartazes oficiais de edições anteriores desde 2011.

Além disso, oferece um guia com pontos turísticos de Belém e molduras personalizadas para fotos, permitindo que os fiéis compartilhem a experiência nas redes sociais. O histórico das romarias passadas também pode ser acessado, reunindo informações detalhadas de todos os eventos do Círio de Nazaré.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

kd a berlinda

nossa senhora de nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda