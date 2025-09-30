Arraial de Nazaré: confira horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém

O tradicional Arraial de Nazaré 2025 já está aberto ao público no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém, desde a última segunda-feira (29/9). Entre as principais atrações do espaço está o Parque Ita, que chega à sua 33ª edição consecutiva trazendo diversão para todas as idades. Neste ano, o parque oferece 17 brinquedos, sendo 10 destinados ao público adulto e 7 infantis.

A tradição do Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido. Confira, a seguir, os horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém.

🕐 Horários de funcionamento do Parque Ita

O parque estará aberto todos os dias da semana até o fim do arraial. Confira os horários de funcionamento:

Domingo a quinta-feira: 16h às 22h

Sextas e sábados: 16h às 23h.

Domingos do Círio, Romaria das Crianças e Recírio: 8h às 22h

Encerramento (26 de outubro): 16h às 20h

🎡 Lista de atrações do Parque Ita

Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:

Montanha-russa

Salta montes

Amor express

Booster

Brucumella

Auto Pista

Skate

Ranger

Trenzinho

Dumbo

Aviãozinho

Volvinha

Fusquinha

Cama Elástica

Music Express

King Loop

Torre

Free Style

Roda Panoramica

Mexicano

Além das atrações do parque, o espaço do Arraial de Nazaré conta com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos de miriti e bijuterias.

🎟️ Valores dos ingressos

Os ingressos do Parque Ita já estão disponíveis e contam com promoção especial até o dia 27 de outubro, em que todos os visitantes pagam meia-entrada, independentemente do perfil.

Valores promocionais até 27 de outubro:

Brinquedos especiais (Roda-Gigante, Free Style, Montanha-Russa e Booster): R$ 25,00

Demais brinquedos: R$ 20,00

Valores após a promoção:

Brinquedos especiais: Inteira R$ 50,00 / Meia R$ 25,00

Demais brinquedos: Inteira R$ 40,00 / Meia R$ 20,00

⚠️ Gratuidade: pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita em todos os brinquedos, mediante apresentação da carteirinha.