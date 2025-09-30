Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Arraial de Nazaré: confira horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém

Espaço tradicional do Círio conta com 17 brinquedos e ingressos promocionais até 27 de outubro; saiba tudo

Hannah Franco
fonte

Parque Ita no Arraial de Nazaré: confira ingressos, horários e brinquedos disponíveis. (Cristino Martins / O Liberal)

O tradicional Arraial de Nazaré 2025 já está aberto ao público no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém, desde a última segunda-feira (29/9). Entre as principais atrações do espaço está o Parque Ita, que chega à sua 33ª edição consecutiva trazendo diversão para todas as idades. Neste ano, o parque oferece 17 brinquedos, sendo 10 destinados ao público adulto e 7 infantis.

A tradição do Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido. Confira, a seguir, os horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém.

🕐 Horários de funcionamento do Parque Ita

O parque estará aberto todos os dias da semana até o fim do arraial. Confira os horários de funcionamento:

  • Domingo a quinta-feira: 16h às 22h
  • Sextas e sábados: 16h às 23h.
  • Domingos do Círio, Romaria das Crianças e Recírio: 8h às 22h
  • Encerramento (26 de outubro): 16h às 20h

🎡 Lista de atrações do Parque Ita

Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:

  • Montanha-russa
  • Salta montes
  • Amor express
  • Booster
  • Brucumella
  • Auto Pista
  • Skate
  • Ranger
  • Trenzinho
  • Dumbo
  • Aviãozinho
  • Volvinha
  • Fusquinha
  • Cama Elástica
  • Music Express
  • King Loop
  • Torre
  • Free Style
  • Roda Panoramica
  • Mexicano

Além das atrações do parque, o espaço do Arraial de Nazaré conta com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos de miriti e bijuterias.

🎟️ Valores dos ingressos

Os ingressos do Parque Ita já estão disponíveis e contam com promoção especial até o dia 27 de outubro, em que todos os visitantes pagam meia-entrada, independentemente do perfil.

Valores promocionais até 27 de outubro:

  • Brinquedos especiais (Roda-Gigante, Free Style, Montanha-Russa e Booster): R$ 25,00
  • Demais brinquedos: R$ 20,00

Valores após a promoção:

  • Brinquedos especiais: Inteira R$ 50,00 / Meia R$ 25,00
  • Demais brinquedos: Inteira R$ 40,00 / Meia R$ 20,00

⚠️ Gratuidade: pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita em todos os brinquedos, mediante apresentação da carteirinha.

Palavras-chave

arraial de nazaré

parque ita

círio 2025
Círio 2025
.
