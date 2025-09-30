Arraial de Nazaré: confira horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém
Espaço tradicional do Círio conta com 17 brinquedos e ingressos promocionais até 27 de outubro; saiba tudo
O tradicional Arraial de Nazaré 2025 já está aberto ao público no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém, desde a última segunda-feira (29/9). Entre as principais atrações do espaço está o Parque Ita, que chega à sua 33ª edição consecutiva trazendo diversão para todas as idades. Neste ano, o parque oferece 17 brinquedos, sendo 10 destinados ao público adulto e 7 infantis.
A tradição do Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido. Confira, a seguir, os horários, valores, gratuidade e atrações do Parque Ita em Belém.
🕐 Horários de funcionamento do Parque Ita
O parque estará aberto todos os dias da semana até o fim do arraial. Confira os horários de funcionamento:
- Domingo a quinta-feira: 16h às 22h
- Sextas e sábados: 16h às 23h.
- Domingos do Círio, Romaria das Crianças e Recírio: 8h às 22h
- Encerramento (26 de outubro): 16h às 20h
🎡 Lista de atrações do Parque Ita
Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:
- Montanha-russa
- Salta montes
- Amor express
- Booster
- Brucumella
- Auto Pista
- Skate
- Ranger
- Trenzinho
- Dumbo
- Aviãozinho
- Volvinha
- Fusquinha
- Cama Elástica
- Music Express
- King Loop
- Torre
- Free Style
- Roda Panoramica
- Mexicano
Além das atrações do parque, o espaço do Arraial de Nazaré conta com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos de miriti e bijuterias.
🎟️ Valores dos ingressos
Os ingressos do Parque Ita já estão disponíveis e contam com promoção especial até o dia 27 de outubro, em que todos os visitantes pagam meia-entrada, independentemente do perfil.
Valores promocionais até 27 de outubro:
- Brinquedos especiais (Roda-Gigante, Free Style, Montanha-Russa e Booster): R$ 25,00
- Demais brinquedos: R$ 20,00
Valores após a promoção:
- Brinquedos especiais: Inteira R$ 50,00 / Meia R$ 25,00
- Demais brinquedos: Inteira R$ 40,00 / Meia R$ 20,00
⚠️ Gratuidade: pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita em todos os brinquedos, mediante apresentação da carteirinha.
