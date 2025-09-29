Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Arraial de Nazaré é aberto com 96 estandes e Parque ITA; veja horários

Abertura, marcada pela benção, contou com a Imagem Peregrina e a liberação do Corpo de Bombeiros, que inspecionou o local entre 26 e 28 de setembro

O Liberal
fonte

Momento da abertura do Arraial (Foto: Ascom DFN)

Em mais um ano de tradição, o Arraial de Nazaré foi aberto ao público na noite desta segunda-feira (29), no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém. A abertura, marcada pela benção do padre barnabita Josué Bosco, foi realizada após a vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros Militar, efetuada entre sexta-feira (26) e domingo (28). O momento contou, ainda, com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que foi conduzida pelo sacerdote. Neste ano, o arraial conta com 96 estandes, oferecendo uma diversidade de produtos, entre comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, entre outros. O Parque ITA também é a grande atração.

O Parque ITA conta com 18 brinquedos, sendo 11 para o público adulto e 7 exclusivos para crianças. Entre as novidades estão o Kid Play (infantil), um espaço interativo com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas, e o brinquedo Skate (adulto). A roda-gigante, com 32 metros de altura, é uma das atrações mais aguardadas, ao lado da montanha-russa, Free Style, Booster e outros clássicos de sucesso.

Fundado em 1985, o ITA é um dos maiores parques itinerantes do Brasil e participa do Arraial de Nazaré34 anos. O funcionamento do Arraial será de domingo a quinta, das 16h às 22h, e de sexta a sábado, das 16h às 23h. Nos domingos do Círio, da Romaria das Crianças e do Recírio, o horário será das 8h às 22h. Já no dia do encerramento, 26 de outubro, o espaço funcionará das 16h às 20h. O Arraial seguirá em funcionamento até 30 de novembro.

Valores e funcionamento do Parque ITA

Até o dia 27 de outubro, todos pagam meia-entrada no Parque ITA. O valor promocional é de R$ 25 para a roda-gigante, Free Style, montanha-russa e Booster, e de R$ 20 para os demais brinquedos.

