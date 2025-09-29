Arraial de Nazaré abre ao público nesta segunda-feira (29); veja os detalhes

O Arraial de Nazaré será liberado ao público nesta segunda-feira (29) a partir das 18h. O espaço conta com 96 estandes de comidas típicas, artesanatos, artigos religiosos e outros itens. Além disso, o Parque ITA também integra o Arraial com 18 brinquedos, sendo 11 para adultos e 7 para crianças. Os valores podem ser vistos aqui.

Como em todos os anos, o Arraial fica localizado no estacionamento da Basílica Santuário, em Nazaré. A abertura ocorre após vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros, realizada na última sexta e sábado.

Parque ITA

O ITA traz novidades em 2025, como o Kid Play, que é um espaço interativo com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas para o público infantil, e o brinquedo Skate para adultos. Há ainda a roda-gigante com 32 metros de altura, que é uma das atrações mais aguardadas, ao lado da montanha-russa, Free Style, Booster e outros clássicos de sucesso.

Fundado em 1985, o ITA é um dos maiores parques itinerantes do Brasil e já participa do Arraial de Nazaré há 34 anos. Em 2025, seu funcionamento será de domingo a quinta, das 16h às 22h, e de sexta a sábado, das 16h às 23h. Nos domingos do Círio, da Romaria das Crianças e do Recírio, o horário será das 8h às 22h. Já no dia do encerramento, 26 de outubro, o espaço funcionará das 16h às 20h. O Arraial seguirá em funcionamento até 30 de novembro.

Valores

Até o dia 27 de outubro, todos pagam meia-entrada no Parque ITA. O valor promocional é de R$ 25,00 para a roda-gigante, Free Style, montanha-russa e Booster, e de R$ 20,00 para os demais brinquedos.

História

O Arraial de Nazaré tem origem na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793, quando era organizado como uma grande feira de produtos agrícolas. O termo “arraial” surgiu com a construção das casas ao redor da ermida de Plácido, após o achado da imagem, aproveitando o intenso fluxo de peregrinos.

Naquele tempo, as festividades ocorriam em setembro, período do verão amazônico, quando as chuvas diminuíam. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma feira com produtos trazidos de diversos municípios, providenciando inclusive transporte fluvial para pessoas e mercadorias.

De acordo com pesquisadores, o Arraial acontecia inicialmente em frente à Basílica, onde hoje está localizada a Praça Santuário de Nazaré (antigo Conjunto Arquitetônico de Nazaré – CAN). Com o passar do tempo, o evento ganhou novas características, incorporando brinquedos, barracas de comidas típicas, artesanato e produtos diversos, tornando-se um espaço de convivência, lazer e tradição dentro das festividades do Círio.

Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.