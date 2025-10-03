Cirio 2025: romeiros de Baião iniciam caminhada de 9 dias rumo a Belém

A quase uma semana para a Grande Procissão do Círio de Nazaré, que acontece no próximo domingo (12), romeiros do interior do estado já seguem em peregrinação rumo a Belém e à Basílica Santuário de Nazaré. É o caso do romeiro Paco Martins, do município de Baião, no nordeste paraense. Nesta sexta-feira (3), ele compartilhou nas redes sociais registros da caminhada que iniciou na quinta-feira (2).

Ao lado de outros promesseiros, Paco mostra momentos da jornada e pede orações e intercessões. “Finalmente chegou o dia, um momento tão especial para a gente. Estamos saindo de Baião com a equipe dos promesseiros. Todo o grupo já está aqui, junto de Ediselma, que é uma das mentoras dessa caminhada, dando apoio e suporte. Estamos muito felizes”, contou ele no vídeo publicado.

Com Paco, dezenas de peregrinos também seguem rumo à Belém. “Que Deus nos permita uma ótima caminhada e que Nossa Senhora de Nazaré nos proteja”, acrescentou. “Começamos agora a 5ª edição da Caminhada da Fé. Serão, em média, 300 km de Baião até Belém, percorridos em nove dias, rumo à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré”, explicou o romeiro na legenda publicada.

Tradição

As peregrinações a pé até Belém fazem parte da tradição do Círio de Nazaré. Todos os anos, romeiros de diferentes cidades do Pará e de outros estados percorrem longas distâncias como forma de devoção, pagamento de promessas ou agradecimento por bênçãos recebidas.