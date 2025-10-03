Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Cirio 2025: romeiros de Baião iniciam caminhada de 9 dias rumo a Belém

Nesta sexta-feira (3), o romeiro Paco Martins compartilhou nas redes sociais registros da caminhada que iniciou na quinta-feira (2).

Gabriel Pires
fonte

Peregrino compartilha o percurso nas redes sociais (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A quase uma semana para a Grande Procissão do Círio de Nazaré, que acontece no próximo domingo (12), romeiros do interior do estado já seguem em peregrinação rumo a Belém e à Basílica Santuário de Nazaré. É o caso do romeiro Paco Martins, do município de Baião, no nordeste paraense. Nesta sexta-feira (3), ele compartilhou nas redes sociais registros da caminhada que iniciou na quinta-feira (2).

Ao lado de outros promesseiros, Paco mostra momentos da jornada e pede orações e intercessões. “Finalmente chegou o dia, um momento tão especial para a gente. Estamos saindo de Baião com a equipe dos promesseiros. Todo o grupo já está aqui, junto de Ediselma, que é uma das mentoras dessa caminhada, dando apoio e suporte. Estamos muito felizes”, contou ele no vídeo publicado.

Com Paco, dezenas de peregrinos também seguem rumo à Belém. “Que Deus nos permita uma ótima caminhada e que Nossa Senhora de Nazaré nos proteja”, acrescentou. “Começamos agora a 5ª edição da Caminhada da Fé. Serão, em média, 300 km de Baião até Belém, percorridos em nove dias, rumo à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré”, explicou o romeiro na legenda publicada.

Tradição

As peregrinações a pé até Belém fazem parte da tradição do Círio de Nazaré. Todos os anos, romeiros de diferentes cidades do Pará e de outros estados percorrem longas distâncias como forma de devoção, pagamento de promessas ou agradecimento por bênçãos recebidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

romeiros

caminhada de fé
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda