Moto Romaria: saiba como é, que horas e qual o trajeto no Círio 2025

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil, promete novamente reunir milhões de fiéis em Belém e Região Metropolitana. Entre as romarias oficiais que compõem a programação, a Moto Romaria, quinta procissão do evento, será realizada neste sábado (11/10), a partir das 11h30, com saída da Praça Pedro Teixeira, marcando um dos momentos mais animados e tradicionais da festa, com motociclistas acompanhando a Imagem Peregrina pelas ruas da cidade.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

O que é a Moto Romaria?

A Moto Romaria é uma procissão tradicional que integra as celebrações do Círio de Nazaré em Belém. Criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo, a romaria nasceu da iniciativa de motociclistas que desejavam prestar uma homenagem própria à Santa.

Durante o evento, a Imagem Peregrina é conduzida em carro aberto, acompanhada por dezenas de motociclistas que buzinam, anunciando sua passagem pelas ruas da cidade. O percurso também é marcado pela presença de moradores que saem de suas casas para saudar e pedir bênçãos à padroeira.

Quando acontece a Moto Romaria em 2025?

A Moto Romaria será realizada no sábado, 11 de outubro, com saída prevista para 11h30, logo após a chegada da Imagem Peregrina da Romaria Fluvial, na Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira).

O cortejo tem duração estimada de uma hora, com chegada ao Colégio Gentil Bittencourt, local onde os motociclistas recebem bênçãos e encerram a procissão.

Como é a Moto Romaria?

A procissão é marcada por fé, devoção e energia dos motociclistas. A Imagem Peregrina segue em carro aberto, enquanto os motoqueiros percorrem as ruas acompanhando a Santa, emitindo buzinas e celebrando a tradição.

A Moto Romaria é considerada um momento de grande envolvimento popular, pois moradores e comerciantes acompanham o cortejo, saudando a Virgem de Nazaré e recebendo bênçãos ao longo do trajeto.

Que horas começa e termina a Moto Romaria?

A saída oficial está marcada para 11h30 da manhã, com previsão de chegada ao Colégio Gentil Bittencourt por volta das 12h30.

Por conta do trajeto curto de 2,5 km, o deslocamento é contínuo e organizado, permitindo que motociclistas e fiéis participem de forma segura e celebrativa.

Como é o trajeto da Moto Romaria no Círio 2025?

O percurso da Moto Romaria em 2025 seguirá o seguinte roteiro:

Saída: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira)

Roteiro: Praça Pedro Teixeira → Avenida Presidente Vargas → Avenida Nazaré → Colégio Gentil Bittencourt (Avenida Magalhães Barata)

Ao longo do caminho, a população acompanha o cortejo, saindo de casas e estabelecimentos para saudar a Santa e receber bênçãos.

Como acompanhar e assistir ao vivo?

Para acompanhar a localização da berlinda em tempo real, os fiéis podem utilizar o aplicativo oficial do Círio, "KD a Berlinda", disponível gratuitamente para Android (Google Play Store) e iOS (App Store). O app mostra exatamente onde a Imagem Peregrina se encontra ao longo do percurso, permitindo que os devotos planejem sua participação.

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Além disso, todas as procissões serão transmitidas ao vivo pelo portal O Liberal, garantindo que fiéis de qualquer lugar possam participar virtualmente. Na televisão, a exibição será feita em parceria com a TV Cultura e a TV Brasil.

História e importância da Moto Romaria

A Moto Romaria foi criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo como uma forma de os motociclistas prestarem homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Desde então, tornou-se uma tradição anual do Círio de Nazaré, realizada sempre no segundo sábado de outubro, após a Romaria Fluvial. A procissão combina fé, devoção e celebração popular, reunindo motociclistas e fiéis em um cortejo alegre e seguro, que percorre as principais avenidas do centro de Belém até o Colégio Gentil Bittencourt, encerrando com bênçãos aos participantes.