Romaria Rodoviária: saiba como é, que horas e qual o trajeto no Círio 2025

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil, promete novamente reunir milhões de fiéis em Belém e Região Metropolitana. Entre as romarias oficiais que compõem a programação, a Romaria Rodoviária, uma das procissões mais tradicionais e significativas, será realizada neste sábado (11/10), a partir das 5h30, com saída da Igreja Matriz de Ananindeua (Santuário Nossa Senhora das Graças), marcando a condução da Imagem Peregrina até o Trapiche de Icoaraci, ponto de partida do Círio Fluvial.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

O que é a Romaria Rodoviária?

A Romaria Rodoviária é uma das principais procissões que antecedem o grande domingo do Círio de Nazaré. Realizada desde o ano 2000, o cortejo leva a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré da Igreja Matriz de Ananindeua até o Trapiche de Icoaraci, onde ocorre o embarque para a Romaria Fluvial.

É considerada a segunda maior procissão do Círio em extensão e simboliza a fé mariana nas comunidades que acompanham a Virgem de Nazaré, reforçando o caráter evangelizador e social da festa.

Quando acontece a Romaria Rodoviária em 2025?

Em 2025, a Romaria Rodoviária será realizada na sábado, 11 de outubro, com saída marcada para as 5h30, diretamente da Igreja Matriz de Ananindeua (BR-316, s/n – Centro).

A duração prevista é de cerca de 3 horas, com chegada ao Trapiche de Icoaraci por volta das 8h30. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é reunir milhares de fiéis ao longo do percurso.

Como é a Romaria Rodoviária?

O cortejo é marcado por fé e devoção. Fiéis acompanham o trajeto a pé, de carro, motocicleta ou bicicleta, e alguns atendem a promessas caminhando descalços. Durante o percurso, a Imagem Peregrina recebe homenagens de moradores, escolas, empresas e instituições que ornamentam ruas e fachadas.

A Romaria é organizada com apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, DFN e outros órgãos municipais e estaduais de trânsito, garantindo segurança e controle do tráfego.

Que horas começa e termina a Romaria Rodoviária?

A saída oficial está marcada para 5h30 da manhã, com previsão de chegada ao Trapiche de Icoaraci no início da manhã, por volta das 8h30.

Por conta do percurso de 24 km e do grande número de participantes, o deslocamento é feito de forma contínua e lenta, com paradas pontuais para orações e bênçãos ao longo do caminho.

Como é o trajeto da Romaria Rodoviária no Círio 2025?

O percurso da Romaria Rodoviária em 2025 seguirá o seguinte trajeto:

Saída: Igreja Matriz de Ananindeua (Santuário Nossa Senhora das Graças)

Roteiro: BR-316 → Rodovia Augusto Montenegro → Rua Oito de Setembro → Avenida Dr. Lopo de Castro → Trapiche de Icoaraci

No Trapiche de Icoaraci, a Imagem Peregrina será embarcada para a Romaria Fluvial, continuando o percurso da festa pelo rio até Belém.

Como acompanhar e assistir ao vivo?

Para acompanhar a localização da berlinda em tempo real, os fiéis podem utilizar o aplicativo oficial do Círio, "KD a Berlinda", disponível gratuitamente para Android (Google Play Store) e iOS (App Store). O app mostra exatamente onde a Imagem Peregrina se encontra ao longo do percurso, permitindo que os devotos planejem sua participação.

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Além disso, todas as procissões serão transmitidas ao vivo pelo portal O Liberal, garantindo que fiéis de qualquer lugar possam participar virtualmente. Na televisão, a exibição será feita em parceria com a TV Cultura e a TV Brasil.

História e significado da Romaria Rodoviária

Realizada desde 2000, a Romaria Rodoviária foi criada para organizar o deslocamento terrestre da Imagem Peregrina entre Ananindeua e Icoaraci. O cortejo simboliza a transição da fé sobre as estradas para a fé sobre as águas, conectando a tradição terrestre à Romaria Fluvial que acontece logo em seguida.

Ao longo dos anos, a Romaria Rodoviária se consolidou como uma das procissões mais importantes do Círio, reunindo fiéis devotos de Belém e Região Metropolitana.