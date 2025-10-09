Traslado para Ananindeua e Marituba: saiba como é, que horas e qual o trajeto no Círio 2025

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil, promete novamente reunir milhões de fiéis em Belém e Região Metropolitana. Entre as romarias oficiais que compõem a programação, o Traslado para Ananindeua e Marituba, uma das romarias mais emocionantes e longas, será realizado nesta sexta-feira (10/10), a partir das 8h, com saída da Basílica-Santuário de Nazaré, marcando o início da jornada da Imagem Peregrina pelos municípios vizinhos.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

O que é o Traslado para Ananindeua e Marituba?

O Traslado para Ananindeua e Marituba é uma das principais romarias que antecedem o grande domingo do Círio de Nazaré. Realizado desde 1992, o cortejo leva a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré da Basílica-Santuário até as cidades da Região Metropolitana de Belém.

É considerado o percurso mais longo de todas as romarias, e simboliza a presença da fé mariana em comunidades mais afastadas, reforçando o caráter evangelizador e social do Círio.

Quando acontece o Traslado para Ananindeua e Marituba em 2025?

Em 2025, o Traslado será realizado na sexta-feira, 10 de outubro, com saída marcada para as 8h, diretamente da Basílica-Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 – bairro de Nazaré, Belém).

A duração prevista é de cerca de 10 horas, com encerramento por volta das 18h. A expectativa da Diretoria da Festa é reunir aproximadamente 1,5 milhão de fiéis ao longo do percurso.

Como é o Traslado para Ananindeua e Marituba?

O Traslado é conhecido pela forte demonstração de fé e emoção. Fiéis acompanham o trajeto a pé, de bicicleta, motocicleta e até caminhando descalços em cumprimento a promessas. Durante o percurso, a Imagem Peregrina recebe homenagens de moradores, instituições, escolas e empresas que ornamentam ruas e fachadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) coordena a segurança e o controle do tráfego, com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e outros órgãos municipais e estaduais de trânsito e segurança pública.

Que horas começa e termina o Traslado?

A saída oficial está marcada para 8h da manhã, com previsão de chegada ao destino final no início da noite, por volta das 18h.

Por conta do extenso trajeto e do grande número de participantes, o deslocamento é feito de forma lenta e contínua, com diversas paradas e momentos de oração ao longo do caminho.

Como é o trajeto do Traslado para Ananindeua e Marituba no Círio 2025?

O percurso do Traslado em 2025 seguirá o seguinte trajeto:

Saída: Basílica-Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 - Nazaré)

Roteiro: Avenida Nazaré → Avenida Magalhães Barata → Avenida Almirante Barroso → BR-316 → Rua São Benedito → Passagem Jarbas Passarinho → Rodovia Transcoqueiro → Rodovia Mário Covas → Avenida Três Corações → Travessas WE 31 e WE 16 → Rua da Providência → Avenida D. Vicente Zico → Travessa WE 54 → Avenida Milton Taveira → Travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75 → SN 24 → Avenida Arterial 5-A → Estrada do Icuí-Guajará → Rua Santa Fé → Avenida Professor Amintas Pinheiro → Estrada do Guajará → Avenida Independência → Avenida Arterial 5-A → Avenida Rio Solimões → Estrada do Curuçambá → Estrada do Maguari → Avenida Cláudio Sanders, retornando à BR-316.

Ao longo desse extenso caminho, estão programadas três paradas principais para descida da Imagem Peregrina: Hospital Ophir Loyola, Shopping Castanheira e Paróquia Cristo Rei, no bairro da Guanabara.

Como acompanhar e assistir ao vivo?

Para acompanhar a localização da berlinda em tempo real, os fiéis podem utilizar o aplicativo oficial do Círio, "KD a Berlinda", disponível gratuitamente para Android (Google Play Store) e iOS (App Store). O app mostra exatamente onde a Imagem Peregrina se encontra ao longo do percurso, permitindo que os devotos planejem sua participação.

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Além disso, todas as procissões serão transmitidas ao vivo pelo portal O Liberal, garantindo que fiéis de qualquer lugar possam participar virtualmente. Na televisão, a exibição será feita em parceria com a TV Cultura e a TV Brasil.

História e significado do Traslado

Criado em 1992, o Traslado para Ananindeua e Marituba nasceu da vontade de aproximar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré das comunidades mais distantes do centro de Belém.

Durante a gestão de Dom Orani João Tempesta como arcebispo de Belém (2004–2009), o percurso foi ampliado, passando a incluir bairros periféricos e áreas em situação de vulnerabilidade social, somando cerca de 20 km adicionais ao trajeto tradicional.

Hoje, o Traslado marca o início da maratona de romarias que antecedem a Procissão Principal, agendada em 2025 para o dia 12 de outubro.