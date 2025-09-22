TV Liberal recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Nesta segunda-feira (22) a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou as dependências da sede da Tv Liberal, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. Este é um momento de emoção e fé que reúne os colaboradores, tradicionalmente, todos os anos. Durante a visita, após um momento de reflexação e oração, a imagem percorreu as redações, estúdios e instalações da emissora.

O Padre Cláudio Pighin foi quem ministrou a cerimônia no auditório da emissora e pediu saúde à Nossa Senhora de Nazaré para todos os presentes na cerimônia religiosa. Depois a imagem percorreu pelas salas, redação e estúdios da emissora.

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, falou sobre a importância desse evento anual que já é tradição na instituição. "Esse é um legado que meu pai [Romulo Maiorana] deixou para nós. É um momento muito especial pra nós, e uma forma de expressar gratidão à nossa equipe, nossos colaboradores", disse Rose.

O evento contou com a presença do Ministério Sal e Luz, que se apresentou em homenagem a Nossa Senhora. No auditório, o padre falou sobre o Círio de Nazaré e o significado dessa festividade religiosa para os devotos.

Carlos Brito, apresentador da Tv Liberal, diz que neste momento de contagem regressiva para a conta, com emoção o significado desse momento para os colaboradores: "Estamos diante de uma das maiores festas católicas do Brasil. E para nós, receber imagem de Nossa Senhora aqui, traz uma leveza. Nossa rotina é tão corrida, pressão, sobrecarga, notícias. E a gente receber essa imagem com certeza traz energia boa, traz bênçãos para a gente, é muito gratificante".

O Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações religiosas do mundo e o principal evento de fé da Região Norte do Brasil. Realizado anualmente em Belém do Pará, no segundo domingo de outubro, reúne milhões de fiéis que acompanham a procissão em devoção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Este ano, a grande procissão acontece no domingo, 12 de outubro. Mais do que um ato de religiosidade, o Círio é também uma expressão cultural e social, que movimenta a economia local, atrai turistas de diferentes partes do país e do exterior, e preserva tradições que atravessam gerações, sendo reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.