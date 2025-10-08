Casa de Plácido é aberta e deve receber 20 mil romeiros e promesseiros do Círio de Nazaré 2025

A Casa de Plácido foi oficialmente aberta às 18h desta quarta-feira (8) para receber os romeiros e promesseiros que chegam a Belém para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Criado há 16 anos, o espaço nasceu da necessidade de oferecer acolhimento digno aos peregrinos que, antes, descansavam improvisadamente nos arredores da Praça Santuário. Segundo os organizadores, cerca de 20 mil pessoas devem passar pelo local até sábado (11).

Com funcionamento ininterrupto até as 13h de sábado, a Casa de Plácido conta com estrutura preparada para garantir descanso, alimentação e diversos serviços aos visitantes que chegam de diferentes regiões do Pará. Este ano, 530 voluntários atuam em 14 frentes de trabalho, entre elas liturgia, cozinha, limpeza, lava-pés, recepção e animação musical.

Segundo Franco Marcial Barreto, diretor de procissões do Círio, o momento marca o início do grande acolhimento aos fiéis que vêm caminhando de diferentes cidades do estado. “A importância é esse acolhimento, essa alegria que a gente sente de receber os romeiros que vêm do nordeste paraense, caminhando pela BR. Quando chegam aqui, é o coração de Maria que os recebe com todo carinho, com amor, para que saiam para o Círio renovados. Estamos esperando cerca de 30 mil romeiros e temos cerca de três mil voluntários envolvidos”, destacou.

Entre os voluntários está Ângela Maria Rosas, advogada e paciente oncológica que participa do Círio pelo quarto ano, mas pela primeira vez como voluntária. “Eu conversei com o pessoal da organização desde o início do ano e disse que queria participar. Estou na recepção, vim de outro estado para trabalhar. É uma forma de pagar uma promessa pela minha aprovação na OAB e pela minha saúde”, contou.

De acordo com Conceição Rodrigues, coordenadora da Pastoral da Acolhida, o preparo dos voluntários começa ainda em março, com inscrições e formações espirituais. “Esse ano estamos com 530 voluntários e 14 equipes de trabalho. É uma preparação de todo o ano para que possamos, neste momento, receber com amor os romeiros que chegam após longas caminhadas”, explicou.

A Casa de Plácido também está pronta para receber caravanas previamente agendadas. “Até sábado, esperamos cerca de 20 mil pessoas já inscritas. Após o Círio, seguimos com o acolhimento pela manhã ou de madrugada, conforme o agendamento das caravanas”, informou Conceição.