Romaria Fluvial: saiba como é, que horas e qual o trajeto no Círio 2025

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil, promete novamente reunir milhões de fiéis em Belém e Região Metropolitana. Entre as romarias oficiais que compõem a programação, a Romaria Fluvial, quarta procissão do evento, será realizada neste sábado (11/10), a partir das 9h, com saída do Trapiche de Icoaraci, marcando um dos momentos mais emocionantes da festa: a peregrinação da Imagem Peregrina sobre as águas da Baía do Guajará.

A programação oficial do Círio de Nazaré 2025 começou em 8 de outubro e segue até 27 de outubro, totalizando 14 procissões: Romaria Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Trasladação, Procissão Principal, Ciclo Romaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças, Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Procissão da Festa e Recírio.

O que é a Romaria Fluvial?

A Romaria Fluvial é uma das procissões mais tradicionais do Círio de Nazaré, realizada sobre as águas da Baía do Guajará. A Imagem Peregrina é transportada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, em um nicho especialmente preparado, seguida por centenas de embarcações de todos os tipos e tamanhos.

Durante o percurso, é comum a celebração de missas em algumas embarcações, com momentos de oração, espiritualidade e louvor. A primeira Romaria Fluvial foi realizada em 1986, e desde 1999, a chegada da Imagem em Belém é recebida com honras de chefe de Estado, conforme a Lei Estadual nº 4.371, que proclamou Nossa Senhora de Nazaré Padroeira do Pará e Rainha da Amazônia.

VEJA MAIS

Quando acontece a Romaria Fluvial em 2025?

Em 2025, a Romaria Fluvial será realizada no sábado, 11 de outubro, com saída marcada para as 9h, do Trapiche de Icoaraci (Rua Siqueira Mendes, 373 – Cruzeiro).

O percurso estimado é de 10 milhas marítimas (cerca de 18,5 km), com duração prevista de duas horas para a fragata da Marinha que transporta a Imagem Peregrina. Considerando as embarcações acompanhantes, a procissão pode durar até 5 horas, com chegada prevista à Escadinha da Estação das Docas no início da tarde.

Como é a Romaria Fluvial?

A procissão é marcada por fé, devoção e emoção. Fiéis acompanham a Imagem Peregrina a bordo de mais de 600 embarcações, incluindo barcos, iates, rabetas e canoas de ribeirinhos, todas seguindo a fragata da Marinha. Durante o percurso, são celebradas missas e momentos de louvor, fortalecendo a espiritualidade do evento.

Entre as normas de segurança:

Respeitar a capacidade máxima de passageiros;

Uso obrigatório de colete salva-vidas por todos os tripulantes;

Proibição da presença de crianças menores de 7 anos em motos aquáticas ou embarcações sem cabine habitável;

Cumprimento das normas de isolamento durante todo o percurso.

A organização informa que embarcações que desrespeitarem as regras podem ser retiradas de tráfego ou apreendidas. Este ano, foram instalados oito pontos estratégicos para atendimento de passageiros e embarcações em situações de emergência.

Que horas começa e termina a Romaria Fluvial?

A saída oficial está marcada para 9h da manhã, com previsão de chegada à Escadinha da Estação das Docas por volta das 13h.

Por conta do trajeto de 18,5 km e do grande número de embarcações, o deslocamento é feito de forma contínua e organizada, com paradas pontuais para oração, louvor e celebração das missas ao longo do caminho.

Como é o trajeto da Romaria Fluvial no Círio 2025?

O percurso da Romaria Fluvial em 2025 seguirá o seguinte trajeto:

Saída: Trapiche de Icoaraci (Rua Siqueira Mendes, 373 – Cruzeiro)

Roteiro: Baía do Guajará → Escadinha da Estação das Docas

Ao chegar na Escadinha, a Imagem Peregrina é recebida pela multidão com grande homenagem, seguindo a tradição de honras de chefe de Estado, que ocorre desde 1999.

Como acompanhar e assistir ao vivo?

Para acompanhar a localização da berlinda em tempo real, os fiéis podem utilizar o aplicativo oficial do Círio, "KD a Berlinda", disponível gratuitamente para Android (Google Play Store) e iOS (App Store). O app mostra exatamente onde a Imagem Peregrina se encontra ao longo do percurso, permitindo que os devotos planejem sua participação.

Para quem prefere acompanhar pelo computador, o trajeto também pode ser acessado pelo site oficial: kdaberlindamapa.sistemas.pa.gov.br.

Além disso, todas as procissões serão transmitidas ao vivo pelo portal O Liberal, garantindo que fiéis de qualquer lugar possam participar virtualmente. Na televisão, a exibição será feita em parceria com a TV Cultura e a TV Brasil.

História e importância da Romaria Fluvial

A Romaria Fluvial do Círio de Nazaré começou em 1986, organizada pela Companhia Paraense de Turismo (Paratur), com o objetivo de aproximar as comunidades ribeirinhas das homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. A primeira edição contou com 30 embarcações, mas o evento cresceu rapidamente, tornando-se uma das manifestações mais belas e emocionantes de fé da região, com centenas de barcos navegando pela Baía do Guajará.

A Romaria Fluvial faz parte do Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do mundo, e foi criada para envolver os ribeirinhos na grande celebração, levando a imagem da Santa para as águas da Baía do Guajará. Ao longo do percurso, a procissão também se tornou uma expressão cultural e de beleza natural, reunindo fiéis de toda a região e reforçando a dimensão religiosa, social e cultural do Círio.