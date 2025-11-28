Mãe de Mel Maia é encontrada morta, aos 53 anos, no Rio de Janeiro

A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, foi encontrada morta no banheiro de casa, nesta sexta-feira (28), aos 53 anos. De acordo com as informações divulgadas até o momento, o corpo foi achado pela própria empregada de sua residência, que fica localizada na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

No dia a dia, Débora fazia uso de medicamentos que não podiam ser misturados com bebida e havia, recentemente, trocado os remédios. Ainda não há a confirmação do que pode ter sido causado sua morte. A mãe de Mel Maia será velada e cremada neste sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju, bairro no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Quem foi Débora Maia?

A empresária Débora Maia teve um papel muito significativo na carreira de Mel Maia, porque ajudava a gerenciar a carreira da filha, além do jovem surfista Lorenzo Abreu, de 11 anos. Durante a infância e adolescência da jovem artista, ela acompanhou o surgimento do sucesso de Mel quando a atriz passou a atuar aos 5 anos de idade em novelas brasileiras, como Avenida Brasil (2012) e Joia Rara (2013-2014), da TV Globo.

Além de Mel, de 21 anos, a empresária também deixou outra filha mais velha, Yasmin Maia, de 25 anos, que atualmente é formada em Odontologia. Nos últimos dois anos, Débora e a atriz chegaram a brigar em razão da separação da mãe e do pai de Mel, Luciano Souza e, desde então, a atriz passou a não publicar mais fotos juntas, como era frequente em seu perfil do Instagram.

Com a situação envolvendo a separação, Débora chegou a publicar um desabafo nas mídias sociais em dezembro de 2024. “Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar. Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”, escreveu a mãe de Mel Maia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)