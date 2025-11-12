Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

O beijo entre Mel Maia e André Lamoglia na série brasileira "Os Donos do Jogo" chamou a atenção dos internautas nas redes sociais na noite da última terça-feira (11/11). A química entre os atores foi o motivo para os nomes deles entrarem nos tópicos mais comentados do momento.

A série narra a trajetória de um jovem que busca poder no submundo do jogo ilegal do Rio de Janeiro. Os atores interpretam Mirna Guerra e Profeta, personagens envolvidos em uma relação carregada de bastante intensidade e tensão.

No Instagram, fãs reagiram empolgados ao momento exibido na série, ressaltando a sintonia dos intérpretes. "Se isso for beijo técnico, quero testar também", brincou uma internauta. Os comentários seguiram com surpresa e piadas. "Nunca foi beijo técnico, nunca", afirmou um outro.

Isso foi motivo o suficiente para despertar curiosidade sobre a vida pessoal dos artistas. André Lamoglia é apontado há meses como affair de Jade Picon, embora ele não assuma publicamente. Em junho, o casal foi visto em viagem ao Peru, compartilhando registros íntimos, e segue aparecendo junto em eventos e viagens, mas sem nenhuma confirmação.

Já Mel Maia mantém relacionamento com o boxeador Luan Medeiros. Embora prefiram privacidade, o casal costuma trocar declarações constantes nas redes sociais.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)