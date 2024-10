Mãe de Mel Maia fala sobre ingratidão das filhas em post na web: ‘Me sinto um lixo’

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia e de Yasmin Maia, estudante de odontologia, usou as redes sociais neste sábado (5/10), para desabafar sobre sua relação atual com as filhas. Nos Stories do Instagram, ela disse estar triste e mencionou que o amor materno que dedica há anos se transformou em ingratidão.

“Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar”, escreveu Débora, sem dar detalhes sobre o que motivou seu desabafo.

Depois, ela acrescentou que se sente ignorada pelas próprias filhas. “Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”, escreveu Débora.