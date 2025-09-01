Capa Jornal Amazônia
Mel Maia revela que fez aplicação de botox nas axilas: ‘insegurança desde criança’

O procedimento estético foi realizado em uma clínica do Rio de Janeiro

Victoria Rodrigues
fonte

A hiperidrose pode aparecer na infância, na adolescência ou na idade adulta. (Foto: Reprodução/ Instagram | @melissamelmaia)

A atriz brasileira Mel Maia, de 21 anos, anunciou em suas redes sociais neste domingo (31) que realizou um procedimento estético para aplicar botox nas axilas. A estrela da TV Globo explicou que fez a intervenção por conta de uma insegurança que possui desde à infância e o tratramento foi desenvolvido por profissionais em uma clínica na Barra da Tijuca, que fica localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. 

“Desde que eu me entendo por gente, suo demais pelas axilas. Podia estar fazendo -15 graus que eu continuava suando. Mas a doutora finalmente me salvou aplicando Botox. Não dói nada. Me ajudaram a superar uma insegurança que carrego desde criança”, revelou Mel Maia nos stories do perfil de seu Instagram.

O tratamento a que a atriz foi submetida é muito indicado em casos de hiperidrose e funciona bloqueando os sinais nervosos que ativam as glândulas sudoríparas, o que pode reduzir a transpiração em até 90%. Segundo a especialista que acompanhou Mel Maia, os resultados do botox costumam aparecer apenas no período entre seis meses a 1 ano depois de realizado o procedimento estético. 

O que é hiperidrose?

A hiperidrose nada mais é do que a produção de suor excessivo provocada pela hiperatividade das glândulas sudoríparas do corpo. Desse modo, a hiperidrose pode ser caracterizada como primária, quando ela vem de apenas um caso, ou como secundária, proveniente de outras doenças, podendo ser: hipertireoidismo, diabetes, obesidade ou até mesmo questões hormonais. 

De acordo com informações do portal Drauzio Varella, há diversos motivos que podem explicar a produção excessiva de suor, sendo: a elevação da temperatura-ambiente, a prática de exercícios físicos e as reações emocionais e psicológicas. Mas no caso da hiperidrose primária, existem apenas características genéticas primárias que são relacionadas ao estresse e à instabilidade emocional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

