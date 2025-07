Conheça cinco novelas turcas com amores tóxicos

Os amores nas novelas turcas nem sempre são tranquilos e saudáveis. Muito pelo contrário. Os caminhos são tortuosos e espinhentos. Em algumas histórias, os fãs até torcem para os protagonistas das dizis não ficarem juntos por causa do amor tóxico que eles estão envolvidos. Acontece que, no final, tudo acaba bem.

Dentre as indicações, está a novela turca "Sila: Prisioneira do Amor". O enredo da história é sobre uma garota que foi entregue para uma família rica pelo próprio pai. Quando ela cresce, ele resolve reaparecer com más notícias. A vida da jovem está prestes a mudar por conta de um casamento arranjado por causa de uma dívida de sangue.

O elenco principal é formado por Gökçe Yanardağ, Cansu Dere e Mehmet Akif Alakurt. A direção é por conta de Yasin Uslu ("O Preço da Paixão") e Gül Oğuz. O roteiro é assinado por Sema Ergenekon ("Yargi: Segredos de Família") e Eylem Canpolat ("A Filha do Embaixador").

Confira cinco novelas turcas com amores tóxicos:

1. Novela turca "Marasli: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na sua vida e ela registra um crime pelo qual será perseguida pelos criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.

Elenco: Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal e Serhat Kılıç

Gênero: Ação e Romance

Número de episódios: 74

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "O Canto do Pássaro" / "A Escolhida" ("Yalı Çapkını")

Sinopse: Ferit (Mert Ramazan Demir) é um jovem irresponsável que acabou de voltar do exterior. Ele é de uma família rica, em que o avô, Halis Agğa (Çetin Tekindor), tenta controlar a vida de todos. Assim, ele determina que Ferit precisa se casar. A notícia se espalha e Kazım (Diren Polatoğulları) enxerga como uma possibilidade de casar Suna (Beril Pozam), uma de suas filhas. Só que Ferit acaba se apaixonando pela irmã dela, Seyran (Afra Saraçoğlu).

Elenco: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu e Diren Polatoğulları

Número de episódios: 243

Onde assistir: HBO Max

3. "Novela turca "Sila: Prisioneira do Amor"

Sinopse: Sila (Cansu Dere) é uma jovem que foi entregue pelo pai, Celil (Menderes Samancılar), a uma família rica quando ainda era uma criança e lá foi criada com todo o conforto que o dinheiro pode dar. Certo dia, ele volta em sua vida e afirma que a mãe dela está doente e o último desejo dela é ver a filha pela última vez. O que ela não sabe é que, na verdade, ela será forçada a se casar com o líder de uma tribo. Tudo isso por causa de uma dívida de sangue.

Elenco: Gökçe Yanardağ, Cansu Dere e Mehmet Akif Alakurt

Número de episódios: 158

Onde assistir: YouTube (Dublado) e YouTube (Legendado)

4. Novela turca "Hercai: Amor e Vingança"

Sinopse: Miran (Akın Akınözü) está em busca de vingança por conta da morte de seus pais. O seu plano é entrar para a família Şadoğlu, que destruiu a sua. Ele acaba se apaixonando pela neta do cruel Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), chamada Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin). Acontece que Reyyan não sabe que é adotada. Por conta disso, é tratada diferente dos outros integrantes. Certo dia, quando ela voltava de um passeio, acaba sofrendo um acidente, então perde a consciência. O motorista do carro que atropelou Reyyan é Miran. Os dois chegam a se casar, mas ela é abandonada logo depois da primeira noite deles juntos. É apenas o início do plano de vingança de Miran e uma reviravolta de sentimentos de Reyyan.

Elenco: Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan

Número de episódios: 144

Onde assistir: Globoplay

5. Novela turca "Ramo"

Sinopse: A cidade de Adana é tomada por facções criminosas, onde a polícia não tem vez. Ramo (Murat Yildirim), um homem mau e frio, lidera uma gangue de bairro que sustenta uma rede de crime por meio do contrabando de combustível. Acontece que ele tem um senso de justiça aguçado, pois entende que os mais pobres já sofreram demais na vida. Por conta disso, ele acaba se rebelando contra o chefe do crime, Cengiz (Kerem Atabeyoglu), então decide ser o líder da cidade. Para complicar ainda mais sua vida, ele reencontra o seu primeiro amor, a filha de Cengiz, chamada Sibel (Esra Bilgiç). Durante o romance inesperado, os dois terão que lidar com um conflito sangrento e impiedoso.

Elenco: Murat Yildirim, Esra Bilgiç, Sacide Tasaner, Ilker Aksum e Leyla Kader Ilhan

Número de episódios: 40

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)