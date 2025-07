Conheça três novelas turcas com Burak Deniz, estrela de "Marasli: O Protetor"

O artista Burak Deniz, de 34 anos, já protagonizou algumas novelas turcas de sucesso. Além de ator, ele também é modelo, porém possui mais destaque nas telinhas. Ele iniciou a carreira em 2011, com um papel secundário numa série de televisão pouco conhecida. Em 2016, ele ganha fama com a dizi "O Amor Não Entende Palavras", também conhecida como "Aşk Laftan Anlamaz", ao lado de Hande Erçel.

Dentre as novelas turcas de maior sucesso está "Maraşlı: O Protetor". O enredo da história é sobre um ex-militar que está em busca de uma vida tranquila. Mas a vida parece sempre trazer novos mistérios para ele desvendar. Agora, ele se envolve com uma fotógrafa que precisa ser protegida.

O elenco da dizi é formado por Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal e Serhat Kılıç. A direção é por conta de Arda Sarıgün. O roteiro é assinado por Ethem Özışık ("Eşref Rüya"), Hakan Bonomo ("Aile: Laços da Paixão") e Ercan Uğur.

Confira três novelas turcas com Burak Deniz

1. Novela turca "O Amor Não Entende Palavras" ("Aşk Laftan Anlamaz")

Sinopse: Uma jovem (Hande Erçel) teve uma criação rígida e humilde com pais rigorosos. A mulher que veio do interior vive uma relação de amor e ódio com o chefe. Apesar de inicialmente eles não se gostarem, com o tempo o amor vai prevalecer. Só que ela terá que enfrentar alguns segredos para que tudo possa dar certo.

Elenco: Burak Deniz, Hande Erçel, Özcan Tekdemir, Merve Çağıran, Oğuzhan Karbi e Süleyman Felek

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 31

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "Bambaşka Biri"

Sinopse: Kenan (Burak Deniz) é um apresentador que acaba cruzando o caminho de uma promotora chamada Leyla (Hande Erçel) quando ela está investigando um assassinato. Juntos, eles acabam encontrando algumas respostas para um caso de um serial killer. Acontece que, à medida que eles avançam, mais dúvidas surgem. Revelações do passado podem colocar tudo a perder.

Elenco: Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Mutallip Müjdeci e Gülçin Hatıhan

Gênero: Crime e Romance

Número de episódios: 16

Onde assistir: A novela turca não está disponível nas plataformas oficias de streaming brasileiras

3. Novela turca "Maraşlı: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na sua vida e ela registra um crime pelo qual será perseguida pelos criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.

Elenco: Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal e Serhat Kılıç

Gênero: Ação e Romance

Número de episódios: 74

Onde assistir: Globoplay

